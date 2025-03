Addio Maignan, il Milan ha trovato il sostituto: scelta fatta

I rossoneri si preparano all’addio del portiere francese ed hanno già scelto il sostituto: scartato il ritorno di Donnarumma

Il Milan lavora al futuro. Giorgio Furlani procede i casting per il direttore sportivo con Fabio Paratici grande favorito. Toccherà poi a loro scegliere il nuovo allenatore e insieme delineare le strategie per costruire la squadra del prossimo anno.

Qualcosa già si inizia a capire, soprattutto in uscita. Theo Hernandez, ad esempio, sembra ormai destinato all’addio, anche se c’è da capire se si farà avanti una squadra di suo gradimento. Il contratto in scadenza nel 2026 e la trattativa per il rinnovo che non è mai partita, spingono in direzione della cessione.

Come ceduto può essere anche Mike Maignan. In questo caso l’accordo sul nuovo ingaggio era già stato trovato, ma le prestazioni dell’estremo difensore francese hanno raffreddato un po’ la società che ora riflette sul da farsi. Un addio potrebbe esserci anche in caso di rinnovo, soprattutto se a bussare alla porta rossonera dovesse essere un top club con una offerta importante. A quel punto, la società dovrebbe trovare un sostituto e un nome già c’è.

Milan, scelto il post Maignan in Serie A

A farlo sono i tifosi del Milan che hanno risposto al sondaggio pubblicato sull’account X di Calciomercato.it. Si fanno sempre più insistenti le voci su un addio al Milan di Mike Maignan a fine stagione – abbiamo chiesto -: su chi dovrebbe puntare il club rossonero in caso di divorzio con il portiere francese?

La scelta è ricaduta su Marco Carnesecchi, estremo difensore dell’Atalanta, ed uno dei più talentuosi numeri 1 del nostro calcio. Il suo nome ha raccolto il 50% di preferenze, staccando la concorrenza. Vicario gli è finito dietro con il 21,9% di voti, mentre Donnarumma non è andato oltre il 15,6%. Infine, c’è Svilar che è stato votato dal 12,5% di chi ha risposto al sondaggio. Una scelta netta, dunque, quella per Carnesecchi che ha dimostrato con la maglia nerazzurra dell’Atalanta di poter essere decisivo anche in una squadra di vertice.