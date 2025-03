Vietata la vendita dei biglietti: la decisione del Prefetto è UFFICIALE

La scelta presa da parte del Prefetto adesso è ufficiale: non autorizzata la vendita dei ticket della partita ai tifosi

Sarà a suo modo una sfida storica. La rivalità è da sempre molto sentita e sarà la prima volta che la gara si giocherà in Serie A.

Mai Monza-Como si è infatti disputata nella massima serie. Un match particolarmente sentito soprattutto tra le tifoserie, acerrime rivali. Un match che peserà parecchio nel percorso salvezza delle due squadre. La sfida è in programma sabato 5 aprile alle 15 all’U-Power Stadium. La gara però non vedrà allo stadio tifosi residenti nella provincia di Como. Il Prefetto di Monza ha infatti vietato la vendita dei biglietti ai tifosi che vivono nella provincia lariana.

Il comunicato ufficiale è stato dato dal Monza attraverso i propri canali:

“Aggiornamento importante: in seguito al decreto del Prefetto della provincia di Monza e della Brianza n.0020955 del 27/03/2025, è vietata la vendita in qualsiasi settore dello stadio ai residenti in provincia di Como ad eccezione dei titolari AC Monza Card sottoscritta prima del 19 marzo 2025.

Il settore Curva Nord è in vendita esclusivamente ai possessori di AC Monza Card sottoscritta prima del 19 marzo 2025 con l’opzione Family Intero + Under 18.

AC Monza informa i propri tifosi che a partire dalle ore 12 di venerdì 21 marzo saranno disponibili i biglietti per la 31a giornata di Campionato Serie A Enilive, Monza – Como, che si disputerà sabato 5 aprile alle ore 15”.