Retroscena Thiago Motta-Yidliz, lo aveva fatto fuori: “Non sei Messi”

Retroscena pesante con protagonista l’ormai ex tecnico della Juventus e uno dei giocatori di maggior talento della rosa

C’è tanta attesa per quella che sarà la nuova Juventus di Igor Tudor, subentrato in questi giorni all’esonerato Thiago Motta. I bianconeri sono quinti in classifica, non basta per centrare l’unico vero obiettivo stagionale minimo, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League. Dopo il fallimento della campagna europea di questa annata. Fuori anche la Coppa Italia, alla Continassa sarebbe un bel problema rimanere fuori dai primi quattro posto in classifica.

Domenica è arrivato il comunicato della Juve sull’addio di Thiago Motta, scelto in pompa magna la scorsa estate come l’inizio di un nuovo progetto a cui è seguita anche la rivoluzione sul mercato e le spese importanti per ristrutturare buona parte della rosa. Ma i risultati sono stati ben al di sotto delle aspettative, fuori dalle coppe già a febbraio e in grossa difficoltà per la corsa all’Europa che ora si è complicata parecchio. Al quarto posto c’è il Bologna fresco di sorpasso dopo l’ennesimo ko pesantissimo della Juve a Firenze dopo quello con l’Atalanta. Ma Lazio, Roma, Fiorentina e Milan sono comunque in lotta, per cui i bianconeri devono guardarsi anche alle spalle. Intorno al tecnico italobrasiliano le polemiche sono state tantissime, sia per il gioco che non si è quasi mai visto che forse soprattutto per le scelte di formazione e la gestione di alcuni casi.

Dal taglio Danilo e Fagioli fino al continuo impiego di un appannato Koopmeiners, anche non al top. E poi il poco utilizzo di Kenan Yildiz, da pilastro del presente con vista sul futuro e numero 10 a jolly a partita in corso con una posizione tutt’altro che chiara. E nel frattempo spunta un clamoroso retroscena in allenamento con Thiago Motta che avrebbe attaccato pesantemente il turco.

“Non sei mica Messi”: lo sfogo incredibile di Motta con Yildiz

Tra i più grandi interrogativi degli ultimi mesi di Thiago Motta sulla panchina della Juventus c’è stato quello relativo a Kenan Yildiz. Dopo il rinnovo e la consegna della maglia numero 10 che è stata dell’idolo Del Piero, a soli 19 anni e una carriera in rampa di lancio sembrava potesse essere il suo anno. Di difficoltà ne ha incontrate, individuali e ovviamente di squadra pur con qualche sprazzo di luce fortissima come la doppietta con l’Inter.

Nelle ultime settimane è stato impiegato non sempre da titolare, a volte è rimasto in panchina e soprattutto ha agito anche fuori ruolo, schierato a destra o addirittura trequartista. A svelare un clamoroso retroscena è stato il giornalista Sandro Sabatini durante il podcast ‘Calcio Selvaggio’: “Yildiz ad un certo punto evapora nelle gerarchie di Thiago Motta. Lui è un ragazzo giovane, si è trovato sballottato a destra e a sinistra e in un paio di frangenti, in allenamento, Motta gli ha detto: “Ma chi ti credi di essere? Non sei mica Messi”. Un botta e risposta sintomo di quello che è stata la gestione di alcuni calciatori da parte dell’ormai ex allenatore, sommata ai risultati pessimi.