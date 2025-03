Osimhen è il regalo Champions: destinazione a sorpresa per il nigeriano

Il calciatore è pronto a cambiare maglia in estate: possibile destinazione a sorpresa, si muove il presidente per portarlo in città

Non ci sarà certamente il Galatasaray nel futuro di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano a fine stagione farà ritorno al Napoli, per essere, poi, ceduto a titolo definitivo.

L’avventura a Istanbul è servita, chiaramente, a mettersi in mostra: obiettivo raggiunto con ben ventisei gol e cinque assist in trenta partite disputate. Numeri importanti per il calciatore nigeriano, che lo scorso 29 dicembre ha compiuto 26 anni. Dopo la parentesi turca, Osimhen è dunque pronto a spiccare il volo, tornando a giocare nel calcio che conta. Con il Psg sempre più defilato, è molto probabile che la destinazione del classe 1998 sia la Premier League.

D’altronde non mancano le squadre che lo stanno facendo seguire a Istanbul, con la maglia giallorossa addosso. L’Arsenal e il Manchester United sono sicuramente in prima fila, ma non mancano le sorprese. Un suo ritorno in Italia appare complicato, ma la Juventus ha intenzione di provarci, qualora dovesse riuscire a cedere Dusan Vlahovic e con il sempre più probabile addio di Kolo Muani un bomber serve a tutti i costi.

Calciomercato Napoli e Juventus, Osimhen cambia maglia: nuova pretendente

L’approdo di Victor Osimen alla Juventus, come è detto, è più che complicato, ma non impossibile, soprattutto se la squadra di Igor Tudor dovesse conquistare la qualificazione alla prossima Champions League.

Il futuro del bomber nigeriano è tutto da scrivere e in questo momento resta difficile da decifrare. Oltre alle già citate Arsenal e Manchester United, c’è un’altra squadra che ci starebbe pensando seriamente. Stiamo parlando del Nottingham Forrest, che vuole regalarsi un super centravanti.

Il proprietario del club Evangelos Marinakis vuole fare le cose in grande se dovesse vedere la propria squadra qualificata in Champions League. Una possibilità sempre più concreta visto il terzo posto in classifica. Così si è pronti ad investire per Victor Osimhen, ma attenzione anche al nome di Gyokeres. Marinakis è intenzionato a sfidare le big per regalarsi un vero centravanti.