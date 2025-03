Milan: affare con il Bologna, sarà l’erede di Pavlovic

I rossoneri guardano in casa felsinea per andare a rinforzare la rosa in ottica prossima stagione. E c’è un nome che piace molto a Moncada e Ibrahimovic

Un quarto posto per salvare la stagione. Il Milan in questo rush finale proveranno a centrare la qualificazione in Champions League per evitare una rivoluzione totale. Ma, anche con l’ingresso nella competizione europea più importante, ci saranno diversi movimenti sia in entrata che in uscita. L’annata che sta per concludere ha evidenziato delle lacune importanti nella rosa e Moncada e Ibrahimovic sono già al lavoro.

La priorità restano comunque direttore sportivo e tecnico. Una volta concluso questo passaggio si entrerà nel vivo delle trattative per rendere ancora più completa la rosa. Naturalmente le entrate saranno accompagnate da uscite e, secondo le informazioni di fichajes.net, fra i giocatori che rischiano di lasciare il Milan c’è anche Pavlovic. Bisogna dire che il centrale ha dato il suo contributo alla squadra in stagione. Ma la società starebbe ragionando su una sua cessione per andare a prendere un sostituto dal Bologna. Per il momento si è nel campo delle indiscrezioni e vediamo se si passerà presto in quello dei contatti.

Calciomercato Milan: nuova idea per la difesa, i dettagli

Il Milan lavora per rinforzare tutti i reparti. La rosa attuale ha dimostrato, soprattutto nelle seconde linee, di avere lacune importanti e c’è la consapevolezza di dover riuscire ad individuare i profili giusti per alzare ancora di più la qualità. Al momento si stanno facendo tutte le valutazioni del caso e nelle prossime settimane si proverà ad entrare nel vivo delle trattative per chiudere i colpi e anticipare anche la concorrenza.

Tra i nomi che il Milan starebbe valutando ci sarebbe anche quello di Lucumì. Il giocatore del Bologna lascerà i felsinei in questo calciomercato e i rossoneri lo avrebbero valutato come profilo ideale per il post Pavlovic. Una trattativa non facile considerata la concorrenza di club italiani e stranieri, ma Moncada e Ibrahimovic hanno degli ottimi rapporti con la società rossoblu e potrebbero approfittare proprio di questo per chiudere l’operazione.

Al momento non c’è nessuna trattativa. Il Milan starebbe facendo tutte le valutazioni su Lucumì per capire se il profilo è quello giusto per il prossimo calciomercato. Vediamo cosa succederà e quali saranno le scelte da parte dei rossoneri. Ma il difensore del Bologna è uno dei possibili rinforzi del club meneghino in ottica luglio.