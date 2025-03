Inter Miami, super debutto di Nicholas Almeida

“Ho lavorato duramente per questo momento”, ha detto la promessa del calcio statunitense dopo la partita contro Columbus Crew

Segnatevi questo nome: Nicholas Almeida. Il difensore statunitense di origini brasiliane ha appena debuttato nella seconda squadra dell’Inter Miami. Almeida ha strappato applausi per la sua prestazione praticamente perfetta contro Columbus Crew, sconfitto per 4-2.

Per l’Inter Miami tre punti fondamentali nella MLS Next Pro: “È stata una sensazione incredibile entrare in campo per la prima volta con l’Inter Miami CF II – le parole del centrale 18enne subito dopo l’incontro – Ho lavorato duramente per questo momento, ed essere in grado di contribuire a una vittoria nel mio debutto rende tutto ancora più speciale. Sono grato ai miei compagni di squadra e allenatori per il loro sostegno”.

A dicembre Almeida è stato vicino a trasferirsi in Europa, precisamente in Portogallo all’Estoril, ma alla fine è rimasto negli Stati Uniti. Ora l’obiettivo del classe 2007, dotato di grande personalità nonostante la giovane età, non può che essere l’esordio in prima squadra, per giocare con Leo Messi.