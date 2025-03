Epurazione Juve, paga il fedelissimo di Motta: scelta fatta

Nuovi addii in casa bianconera, dopo l’allenatore italo-brasiliano ecco il suo fedelissimo: la decisione è stata già presa

Igor Tudor chiamato a salvare una stagione. In casa Juventus non c’è altra strada: l’obiettivo deve essere il quarto posto per centrare la Champions League e il tecnico croato è l’uomo su cui tutto l’ambiente bianconero punta.

Una stagione complicata, fatta di alti e bassi e che senza la qualificazione nella massima competizione continentale rischia di dover stravolgere i piani futuri della Juventus. Senza Champions infatti i bianconeri potrebbero essere costretti a dover vendere qualche pezzo pregiato della propria rosa per ricavare un tesoretto da utilizzare per riscatti e per il mercato estivo.

Juventus, sacrificio McKennie: la decisione è presa

Per questo motivo abbiamo chiesto su X quale sarebbe il giocatore più sacrificabile per i tifosi in caso di una cessione eccellente nella prossima sessione estiva di calciomercato.

E il responso è stato chiaro. Con il 38,6% delle preferenze è Weston McKennie il calciatore che i supporters bianconeri sacrificherebbero più volentieri. Il texano, che sembrava un separato in casa nell’estate 2023, ha conquistato una maglia da titolare sotto la gestione Allegri e anche nella rosa di Thiago Motta si è rivelato una pedina troppo spesso preziosa, vista la sua duttilità. In stagione infatti ha collezionato già cinque reti in 35 presenze. Un bottino niente male per un calciatore che è stato spesso anche impiegato come esterno di difesa.

Subito dietro nelle percentuali c’è Andrea Cambiaso. Per il terzino si è parlato di una possibile partenza a gennaio con l’interesse da parte del Manchester City, ma nulla si è concretizzato. Ora il 28,1% dei votanti lo definisce il più sacrificabile nella rosa bianconera. Più indietro invece con le votazioni ci sono Federico Gatti e Kenan Yildiz. Il difensore è stato scelto dal 17,5% dei tifosi, mentre il talentuoso calciatore turco, dal 15,8%.