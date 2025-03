Dimissioni e ritorno choc, Juve tradita: “Conte all’Inter”

Il nome di Antonio Conte resta il più apprezzato tra le big in Italia: spunta una clamorosa rivelazione su Marotta

Rush finale di stagione tra Serie A e coppe, siamo agli atti che decideranno presente e futuro di tante squadre. L’Inter è impegnata nella lotta scudetto con il Napoli e sogna di andare avanti in Champions dove ai quarti dovrà vedersela col Bayern Monaco. L’Atalanta si trova in un limbo, non vicina alla vetta ma con un buon margine sulla quarta. Proprio lì c’è una bagarre incredibile che coinvolge ben cinque squadre dal Bologna al Milan e gli scontri diretti in primis diranno chi potrà giocare il prossimo anno in Champions. Nel frattempo all’orizzonte c’è una grande occasione per il Bologna, che affronta l’Empoli in semifinale di Coppa Italia, per andare a giocarsela in finale contro la vincente dell’ennesimo doppio derby della Madonnina.

Delle squadre in lotta per le posizioni europee tante potrebbero cambiare allenatore dopo una stagione travagliata. Juve e Milan arrivano già da un esonero, con buona probabilità Conceicao e Tudor non resteranno in sella e quindi si aprono diverse possibilità. Discorso simile per la Roma, che di tecnici ne ha già cambiati due. Al tempo stesso anche le altre non possono dire di avere la panchina blindata, dall’Atalanta alla Fiorentina passando per Napoli, Lazio, Bologna e Inter più o meno in ordine decrescente di percentuale di un avvicendamento. E i nomi sono quasi gli stessi per tutti: Gasperini, Conte, Allegri, Pioli, Italiano. In particolare il sogno proibito sia della Juve che del Milan resta proprio il tecnico salentino del Napoli, ma c’è un clamoroso scenario che vede un ritorno all’Inter, per mano di Marotta.

La rivelazione di Valter De Maggio: “Non solo Juve e Milan, anche Marotta rivorrebbe Conte”

A parlarne è stato Valter De Maggio, direttore di ‘Kiss Kiss Napoli’, che su Conte ha sparato la ‘bomba’: “Marotta lo vorrebbe in tutti i modi, così come lo vorrebbero anche alla Juventus e al Milan. Eppure l’anno scorso era libero, ora si sono svegliati tutti”. La novità è appunto la clamorosa indiscrezione che vuole l’attuale presidente nerazzurro pensare nuovamente al tecnico già ad Appiano dal 2019 al 2021 e vincitore di uno scudetto, più una finale di Europa League persa.

Questo avviene a quattro anni di distanza dall’addio, deciso dal mister in seguito al ridimensionamento degli investimenti sul mercato e le cessioni dei big, e a sei anni dalle dimissioni minacciate. A raccontarlo è stato Fabrizio Biasin, tornando ai giorni della trattativa per portare Lukaku dal Manchester United all’Inter. Per Zhang erano troppi gli 80 milioni chiesti, allora lo stesso Conte – e così Marotta e Ausilio – hanno sbattuto i pugni sul tavolo: “Se non ci dai l’ok per Lukaku ci dimettiamo tutti”. Un gesto che ha fatto breccia nell’allora presidente dell’Inter, che ha subito accontentato il proprio board tecnico facendo rientrare il caso. Difficile che Conte lasci il Napoli, ma lui stesso ci ha abituato ai colpi di scena e agli addii improvvisi.