Si salva solo Koopmeiners, tripla cessione Juve: scelta definitiva

Per i bianconeri c’è aria di rivoluzione anche nella rosa: l’olandese resta, ma in tre sono già pronti con la valigia

La valigia è pronta per essere chiusa, la destinazione però è ancora da decidere. C’è una certezza (o quasi, si parla pur sempre di mercato): sarà lontana da Torino.

In casa Juventus è già tempo di rivoluzione: l’addio di Thiago Motta non sarà il solo e nei mesi che verranno andranno via anche diversi calciatori, con i riflettori puntati su quelli che hanno deluso maggiormente in questa stagione. Doveva rappresentare il punto di forza della formazione bianconera, si sono rivelati invece quasi una zavorra, rendendo ancora più complicato il percorso, già tortuoso della squadra ora affidata a Tudor.

Proprio le nove partite (più, forse, il Mondiale per club) che vedranno il croato in panchina, decideranno chi potrà far parte ancora del progetto Juventus e chi, invece, dovrà prepararsi ad andare via, ceduto nel mercato estivo. Su questo si è concentrato il sondaggio su X di Calciomercato.it: Con Tudor finale di campionato sotto esame per tanti big della Juventus che hanno deluso con Thiago Motta: chi terreste in vista della prossima stagione?

Juventus, Koopmeiners da salvare: in tre via

Forse in maniera inaspettate, la scelta è ricaduta su Teun Koopmeiners con il 50% delle preferenze. L’olandese, arrivato la scorsa estate per una cifra intorno ai sessanta milioni di euro dopo una lunga trattativa, ha deluso le aspettative, ma il popolo bianconero crede ancora nelle sue qualità e nelle capacità di riscattarsi ora che Motta è andato via.

Non lo stesso si può dire per Vlahovic, Douglas Luiz e Nico Gonzalez. In particolare soltanto il 2,2% vorrebbe la conferma dell’argentino, arrivato dalla Fiorentina per una cifra complessiva che supera i 40 milioni di euro. Il brasiliano, invece, è indicato come il calciatore su cui puntare ancora dal 19,6% dei votanti, con Vlahovic che raccoglie comunque il 28,3% di voti. Tra questi tre, il maggior indiziato ad andare via è sicuramente il serbo, non fosse altro che per la sua situazione contrattuale con la trattativa per il rinnovo ormai arenata. Per gli altri molto dipenderà dal finale di stagione e dall’allenatore che siederà sulla panchina della Juventus il prossimo anno. La valigia, intanto, è pronta.