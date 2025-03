Serie A, gli arbitri della 30esima giornata: Sozza e Chiffi per i match scudetto

Domenica in campo prima l’Inter contro l’Udinese e poi il Napoli contro il Milan. La Juventus anticipa al sabato contro il Genoa

Sono stati designati gli arbitri della trentesima giornata del campionato di Serie A, undicesimo turno del girone di ritorno. Si parte sabato con quattro anticipi tra cui spicca l’esordio sulla panchina della Juventus di Tudor: a dirigere il match contro il Genoa sarà Rapuano.

Domenica punti scudetto in palio. La prima a scendere in campo è l’Atalanta sul campo della Fiorentina, sfida per il quale è stato scelto scelto Doveri. A seguire l’Inter ospita l’Udinese, gara per la quale Rocchi ha designato Chiffi, infine il big match in posticipo tra Napoli e Milan che è stato affidato a Sozza. A chiudere il programma il monday night tra Lazio e Torino, diretto da Massa. Ecco tutti gli accoppiamenti:

COMO – EMPOLI Sabato 29/03 h.15.00

MARIANI

PASSERI – IMPERIALE

IV: MARINELLI

VAR: FABBRI

AVAR: PATERNA

VENEZIA – BOLOGNA Sabato 29/03 h.15.00

DI BELLO

DI IORIO – ROSSI C.

IV: MONALDI

VAR: GARIGLIO

AVAR: MAZZOLENI

JUVENTUS – GENOA Sabato 29/03 h.18.00

RAPUANO

TOLFO – DEI GIUDICI

IV: AYROLDI

VAR: AURELIANO

AVAR: MERAVIGLIA

LECCE – ROMA Sabato 29/03 h.20.45

MANGANIELLO

PRETI – MORO

IV: COSSO

VAR: DI PAOLO

AVAR: GHERSINI

CAGLIARI – MONZA h.12.30

FOURNEAU

MELI – ALASSIO

IV: PERRI

VAR: GHERSINI

AVAR: AURELIANO

FIORENTINA – ATALANTA h.15.00

DOVERI

BACCINI – PERROTTI

IV: ZUFFERLI

VAR: MARINI

AVAR: FABBRI

INTER – UDINESE h. 18.00

CHIFFI

ROSSI M. – FONTEMURATO

IV: BONACINA

VAR: PATERNA

AVAR: PEZZUTO

NAPOLI – MILAN h. 20.45

SOZZA

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: MARCHETTI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: DI PAOLO

VERONA – PARMA Lunedì 31/03 h. 18.30

SACCHI

BERCIGLI – TRINCHIERI

IV: COLLU

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VOLPI

LAZIO – TORINO Lunedì 31/03 h. 20.45

MASSA

VECCHI – RICCI

IV: MASSIMI

VAR: PEZZUTO

AVAR: MARINI