Panchina Juve, scelta folle: uno straniero che non conosce la Serie A

È assistito da Jorge Mendes e più di una volta è stato accostato a club italiani. Attualmente è ottavo in Premier League

Tudor si è appena insediato, eppure già si parla del suo successore. O meglio, del ‘vero’ sostituto di Thiago Motta visto che il croato ha firmato un contratto di appena tre mesi. C’è sì un’opzione rinnovo fino al 2026 che scatta in automatico in caso di qualificazione alla prossima Champions, ma il club bianconero ha una clausola per risolvere l’accordo entro luglio.

Il sogno, anche se non si è ancora capito di chi, sarebbe Antonio Conte. Ma strapparlo al Napoli sarebbe un’impresa a dir poco ardua, anche nel caso in cui il tecnico dovesse arrivare alla rottura con De Laurentiis. Oggi non ci sono grossi segnali in tal senso, nonostante un mercato di gennaio che ha fatto arrabbiare molto il salentino.

Se dovesse decidere Giuntoli, ma qualche dubbio è giusto averlo dato che il fallimento del progetto Motta è anzitutto il suo, e da Torino filtra che anche lui sia in discussione, probabilmente alla Continassa sbarcherebbe un allenatore esperto e poco esigente, oltre che abbastanza aziendalista. Il preferito potrebbe essere Stefano Pioli, il quale avrebbe già avuto un contatto diretto con il Football director juventino.

Dall’Inghilterra: anche Marco Silva per la panchina della Juventus

Naturalmente per la panchina bianconera non vanno escluso altri nomi, italiani come stranieri. A tal proposito, dall’Inghilterra è spuntato fuori un nome a dir poco clamoroso. Diciamo anche poco credibile, con il massimo rispetto per tutti. Si tratta di Marco Silva, tecnico portoghese del Fulham, autore quest’anno di un’ottima stagione. Attualmente è ottavo in Premier League, distante soli 4 punti dalla zona Champions.

Più di una volta Silva è stato in orbita Serie A, un campionato che può affascinarlo ma che sicuramente conosce poco. Parliamo, tuttavia, di un allenatore di ottimo valore che, pur essendo giovane, vanta già una grande esperienza a livello internazionale. Gioca con una difesa a 4 e il suo sistema preferito, pur non avendone uno fisso, è il 4-2-3-1.

‘TBRFootball’ lo accosta anche al Tottenham, intenzionato a liquidare Postecoglou dopo un’annata disastrosa. Marco Silva è assistito da un certo Jorge Mendes, agente di Cisco Conceicao (segue pure Kolo Muani) in eccellenti rapporti con Giuntoli…