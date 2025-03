Juventus, presentata l’offerta: 10 milioni per il nuovo Yaya Toure

Mossa a sorpresa da parte del club bianconero, pronto a mettere le mani sul giocatore ventenne che piace davvero a tutti

La rivoluzione in casa Juventus è appena cominciata. Il club bianconero pensa chiaramente a questa stagione, dove va raggiunto a tutti i costi il quarto posto, che vale la qualificazione alla prossima Champions League.

La panchina, dopo l’esonero di Thiago Motta, è stata così affidata a Igor Tudor. Il croato, però, non ha alcuna certezza di continuare ad essere il tecnico della Vecchia Signora anche la prossima annata. La Juventus si appresta a vivere una primavera davvero calda, in cui tutti sono sotto esame.

Lo sarà l’ex allenatore della Lazio, così come i calciatori, che non hanno di certo il posto assicurato in vista della nuova stagione. Una stagione, che oltre all’allenatore potrebbe vedere a lavoro anche un altro direttore sportivo. L’annata disastrosa potrebbe dunque avere delle conseguenze anche per Cristiano Giuntoli. I bianconeri, però, stanno comunque lavorando per rafforzare la rosa, con l’innesto di nuovi calciatori, meglio se giovani.

Juventus, occhi puntati in Belgio: ecco l’obiettivo

L’ultima idea per la Vecchia Signora porta addirittura in Belgio e più precisamente ad Anversa, dove si sta mettendo in mostra, il giovane Mahamadou Doumbia, che in molti paragonano a Yaya Toure.

Secondo il portale Africafoot, il club bianconero avrebbe presentato una prima offerta da circa 10 milioni di euro, per strappare il 20enne centrocampista del Mali, al Royal Antwerp.

Su Doumbia, che viene valutato sui 15 milioni di euro, non c’è però solo la Juventus: i bianconeri devono fare i conti con la concorrenza di Everton, Crystal Palace e Brighton, Siviglia e Napoli. Il contratto del centrocampista con la squadra belga è fino al 30 giugno 2027.