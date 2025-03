Juve, è fatta: l’hanno preso dal Milan

La stagione della Juventus fino ad oggi è stata deludente. Per questo motivo la società si sta muovendo per andare a rinforzare la rosa

Guardare al futuro per mettersi alle spalle questa stagione sicuramente deludente. La Juventus sta iniziando a muoversi per programmare con attenzione la prossima annata. La speranza alla Continassa è quella di poter raggiungere il quarto posto per salvare in parte un cammino che può ritenersi quasi fallimentare. Ma la dirigenza non vuole commettere più gli stessi errori e Giuntoli è già al lavoro per rivoluzionare la rosa. Il direttore sportivo è consapevole di non poter più sbagliare se vuole restare in bianconero e da qui la decisione di aprire diversi tavoli per valutare i rinforzi giusti per questa squadra.

La priorità ad oggi è rappresentata sempre dal tecnico. La conferma di Tudor è da prendere in considerazione, ma non scontata come in tanti pensano. Il giudice sarà il campo. Con il quarto posto e un ottimo Mondiale per Club, il croato potrebbe restare in bianconero. Altrimenti la Juventus virerà su un altro tecnico. Intanto, però, la Vecchia Signora si sta muovendo sul calciomercato ed è pronta a chiudere una operazione con il Milan.

Calciomercato Juventus: affare con il Milan, si chiude per 14 mln

Sono settimane fondamentali per la Juventus. I bianconeri proveranno a chiudere nel migliore dei modi la stagione e fare anche un ottimo Mondiale per Club per riscattare una annata davvero deludente. Al termine si ragionerà se continuare con Tudor oppure andare su un profilo differente. Intanto, però, Giuntoli si appresta a chiudere una prima operazione di calciomercato e l’ufficialità potrebbe arrivare entro le prossime settimane.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la Juventus ha deciso di riscattare Kalulu. Il difensore francese ha convinto e così, a meno di clamorose sorprese dell’ultima ora, i bianconeri sborseranno 14 milioni di euro previsti dall’accordo con il Milan per avere il cartellino del centrale. Una operazione destinata a chiudersi a prescindere da chi si siederà in panchina.

Di certo Kalulu è stato tra le note più positive di questa stagione. Arrivato dal Milan con qualche perplessità, il difensore si è preso la fiducia dei tifosi e della società a suon di prestazioni di livello. Ora la Juventus pensa al suo riscatto e lui potrebbe essere il primo colpo di calciomercato dei bianconeri. Una operazione che consentirebbe al futuro tecnico di avere in rosa un giocatore duttile nel suo reparto arretrato.