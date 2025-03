Giuntoli riparte subito dopo la Juventus: ha già un club in Serie A

Le ultime sul futuro dell’attuale Direttore sportivo del club bianconero: l’addio è sempre più probabile, ecco da dove ripartirà l’ex Napoli

La stagione della Juventus è davvero da dimenticare. I bianconeri, eliminati dalla Champions League e dalla Coppa Italia, per mano di due squadre di certo alla portata come Psv Eindhoven ed Empoli, hanno detto addio definitivamente anche al sogno Scudetto.

Non va scordato, d’altronde, che alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, erano in molti a credere nel titolo. Poi, però, il pesantissimo ko contro i bergamaschi e quello contro la Fiorentina, hanno riportato tutti con i piedi per terra. Anzi, in casa Juve è subentrata la paura di non riuscire a centrare il quarto posto: così il club bianconero ha deciso di esonerare Thiago Motta, affidandosi a Igor Tudor.

La stagione, a prescindere dalla qualificazione in Champions League o meno, resta comunque fallimentare e a pagare potrebbe non essere solamente l’ex allenatore del Bologna. Oltre ai tanti calciatori, nel mirino della critica è finito anche Cristiano Giuntoli, protagonista assoluto nella costruzione della Juventus.

Giuntoli dice addio alla Juventus e cambia squadra: l’annuncio del giornalista

La scelta di affidarsi ad un allenatore giovane come Thiago Motta non ha chiaramente pagato, ma non ha convinto per nulla anche il calciomercato dove si è speso con una resa minima, se non addirittura nulla.

Difficile, d’altronde, non bocciare l’annata di Koopmeiners, Douglas Luis e Nico Gonzalez che non sono costati poco. A pagare, come detto, può dunque essere anche Cristiano Giuntoli.

L’ex dirigente del Napoli, però, potrebbe trovare subito lavoro. Secondo quanto scritto sul proprio profilo X da Graziato Carugo Campi, ci sarebbe la Fiorentina sulle sue tracce: “C‘è la Fiorentina che esprime interesse per Giuntoli”, scrive il giornalista sul noto social. Dopo i tantissimi giocatori, che hanno indossato entrambe le maglie, anche un dirigente potrebbe ‘vestire’ il viola dopo il bianconero.