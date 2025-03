Giuntoli e Sarri di nuovo insieme: scossone in Serie A

Una grande della nostra Serie A è pronta a mettere in piedi una rivoluzione ed a cambiare tutto: via l’allenatore ed anche il direttore sportivi. Sono pronti a subentrare gli ex Napoli Giuntoli e Sarri.

Si tratta di due profili che hanno scritto delle pagine enormi di storia del calcio a Napoli. Il toscano si è poi confermato praticamente ovunque, dalla Juventus fino ad arrivare alla Lazio (nonostante un epilogo non adeguato a quanto fatto), senza dimenticare il Chelsea. Discorso diverso, invece, per Giuntoli, che alla Juve è finito nel mirino della critica per una stagione che è stata davvero da dimenticare e da incubo. Si ha la netta sensazione che anche dopo l’esonero di Thiago Motta la rivoluzione in casa Juve possa travolgere anche lui.

La collaborazione tra questi due profili a Napoli ha dato dei risultati straordinari e, di conseguenza, è a dir poco suggestiva l’ipotesi di vederli tornare a lavorare insieme. Ci sta pensando una big di Serie A, che vuole approfittare di questa situazione per strappare Cristiano Giuntoli alla Juventus. Affidando poi la guida della squadra a Maurizio Sarri. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso, dal momento che ci sono molte tessere in movimento nella nostra Serie A. Ed i colpi di scena sono all’ordine del giorno.

Serie A, Sarri in panchina e Giuntoli ds: rivoluzione pronta

Sono tante le panchine a dir poco instabili in vista dell’estate. A meno di scossoni, infatti, cambieranno guida tecnica e non solo la Juventus, la Roma ed anche il Milan. Tutti gli attuali allenatori, da Tudor fino a Conceicao, andranno via a fine anno. Per questo motivo, stando a quanto raccontato da MSN, proprio il Milan potrebbe seriamente puntare su Maurizio Sarri come tecnico, scegliendo come direttore sportivo un uomo verso cui il toscano nutre una profonda stima. D’altronde da tempo si parla di Sarri al Milan.

Si tratta di una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno ma che non può sorprendere. D’altronde è noto che il Milan, oltre all’erede di Sergio Conceicao in panchina, sta cercando di individuare anche un direttore sportivo ed in tal senso sono tanti i nomi in ballo da questo punto di vista. A questo punto, però, non si può non prestare la dovuta attenzione proprio a Sarri ed a Giuntoli, con quest’ultimo che è fortemente instabile alla Juventus e che potrebbe magari rilanciarsi proprio in rossonero. Si attendono sviluppi. Sono tanti, da questo punto di vista, i potenziali spettatori interessati agli sviluppi di questa vicenda comunque delicata.