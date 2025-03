Doppia tegola UFFICIALE, la stagione è finita: Inter, salta la Champions

Arrivano cattive notizie dopo gli impegni per le nazionali. Una doppia tegola davvero pesante, per un calciatore la stagione è finita

Una pausa per le nazionali davvero nefasta per la capolista, che perde due calciatori importanti per le prossime partite e ovviamente anche per Inter-Bayern Monaco di Champions League.

A dove far i conti con una doppia tegola davvero pesante è il club tedesco che dovrà fare a meno di Alphonso Davies per circa sei mesi. Il laterale canadese ha, infatti, subito un grave infortunio durante la partita di Nations League tra Canada e Stati Uniti, terminata 2-1 per i nordamericani, riportando la rottura del legamento crociato. L’intervento chirurgico è previsto per oggi, e la stagione del difensore si può considerare conclusa.

Ma non è l’unico a fermarsi. I tedeschi, primi in Bundesliga, perdono anche Dayot Upamecano, che starà fuori diverse settimane per via di un guaio al ginocchio sinistro, come comunicato dai bavaresi

