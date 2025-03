Dal problema terremoto al sopralluogo: tutto sul centro sportivo del Napoli a Pozzuoli | ESCLUSIVO

Sopralluogo per il nuovo centro sportivo del Napoli: Aurelio De Luarentiis si muove anche verso Pozzuoli, dove però un tema è la priorità assoluta

Il Napoli sta valutando nuove aree per la costruzione del proprio centro sportivo. D’altronde, i tempi stringono e il club azzurro deve traslocare dall’attuale posizione di Castel Volturno. L’idea di Aurelio De Laurentiis è creare una nuova casa per il suo Napoli, dove anche la Primavera e i settori giovanili possono allenarsi insieme alla prima squadra. E chiaramente, le strutture devono essere all’avanguardia.

Fino a questo momento, il patron azzurro ha valutato diverse aree. Bagnoli in primis, a pochi passi dal mare. Poi l’attenzione si è spostata anche verso Afragola. E stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, di recente, precisamente dopo Napoli-Inter, Aurelio De Laurentiis ha incontrato il sindaco di Pozzuoli per un sopralluogo nella zona di Monterusciello, di competenza del comune puteolano.

Pozzuoli o Castel Volturno: ecco dove può sorgere il nuovo centro sportivo del Napoli

La chiacchierata tra il presidente del Napoli e Luigi Manzoni, il primo cittadino di Pozzuoli, è avvenuta ormai diversi giorni fa. Da imprenditore qual è, De Laurentiis valuta tutte le zone possibili per scegliere infine la nuova casa definitiva della squadra.

Nella zona di Monterusciello è stata individuata un’area dove già ci sono cantieri in costruzioni per impianti sportivi. Il Napoli ha chiesto informazioni sugli ettari a disposizione per costruire campi da calcio e tutte le strutture legate alla cittadella pensata nel progetto.

D’altra parte, la zona di Pozzuoli è colpita frequentemente da scosse di terremoto a causa del fenomeno di bradisismo dei Campi Flegrei. Un tema diventato ormai priorità assoluta per il comune e la sua giunta. Questo, infatti, potrebbe anche rappresentare un ostacolo per la costruzione di un impianto così importante come un centro sportivo di un top club di Serie A.

Bisogna però aggiungere che fino a questo momento De Laurentiis e il Sindaco di Pozzuoli non sono andati oltre una semplice chiacchierata informativa. La disponibilità ad aprire ad un progetto di tale portata c’è, anche se il Napoli sembrerebbe più intenzionato a restare nelle zone di Castel Volturno.

Infatti, a non troppi km di distanza dall’attuale Training Center, c’è la Piana di Castel Volturno che si presterebbe facilmente al progetto che ha in testa il patron azzurro. Va raggiunto l’accordo con i proprietari terrieri, gli stessi del centro sportivo di Castel Volturno con cui può instaurarsi una nuova collaborazione.