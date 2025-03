Calciomercato Inter: due acquisti dalla Nazionale, beffa Napoli

I nerazzurri sono pronti a piazzare un doppio colpo azzurro per rendere la squadra ancora più ‘italiana’. E il Napoli rischia l’ennesima beffa

È Napoli-Inter non solo in campionato. Le due squadre saranno assolute protagoniste anche sul prossimo calciomercato. I nerazzurri devono obbligatoriamente iniziare lo svecchiamento della rosa richiesto da Oaktree. Un lavoro lungo che si concluderà non subito, ma le prime operazioni si concluderanno in estate. In casa partenopea l’intenzione è quella di dare a Conte una squadra ancora più ampia e competitiva rispetto a quella di adesso. Una situazione che porterà i club magari anche a sfidarsi considerato che alcuni obiettivi sono in comune.

E, secondo le informazioni di Tuttosport, su due giocatori l’Inter è pronta a beffare il Napoli. Marotta vuole continuare ad avere uno zoccolo duro azzurro in rosa ed è pronto a completare una doppia operazione. Si tratta di giocatori di assoluta qualità e che rispecchiano alla perfezione il diktat di Oaktree. Non semplice arrivare alla fumata bianca per diversi motivi, ma i nerazzurri sono pronti a scoprire le proprie carte sin da subito per anticipare la concorrenza e regalare i primi colpi a Simone Inzaghi.

Inter sempre più italiana: doppio colpo azzurro

L’Inter diventa sempre più italiana. È ormai alle spalle il periodo in cui la squadra nerazzurra aveva principalmente giocatori stranieri. Ora è proprio il club meneghino a dare diversi giocatori a Spalletti. Da Bastoni a Dimarco passando per Barella e Frattesi. Ma Marotta non ha intenzione di fermarsi qui. In viale della Liberazione si starebbe lavorando ad un doppio colpo per rendere la squadra ancora più italiana e rafforzare lo zoccolo duro azzurro in rosa.

Il nome in cima alla lista è sicuramente quello di Samuele Ricci. Il centrocampista del Torino piace ormai da tempo all’Inter ed ora i nerazzurri sarebbero intenzionati ad accelerare. I granata difficilmente lo lasceranno andare per una cifra sotto i 30 milioni di euro. Marotta proverà a convincere Cairo mettendo sul piatto qualche contropartita tecnica (Asllani su tutti) per abbassare il cash.

Ma Ricci non è assolutamente l’unico profilo che l’Inter sta vagliando con attenzione. Nel mirino del duo Marotta-Ausilio c’è anche Raspadori. L’attaccante, nonostante le ottime prestazioni con il Napoli nelle ultime settimane, è destinato a lasciare i partenopei e i dirigenti nerazzurri sono pronti a regalarlo al proprio tecnico. Anche in questo caso in viale della Liberazione ragiona sulla possibilità di uno scambio e il nome in pole position è quello di Frattesi.

Calciomercato Inter: valutati altri due profili

In casa Inter in questo momento si fa un lavoro di valutazione dei giocatori che possono fare a caso di Inzaghi. Raspadori e Ricci, che piace anche a Napoli e Milan, sono i nomi in cima alla lista di Marotta e Ausilio. Ma i due dirigenti, stando a Tuttosport, starebbero osservano da vicino due profili che conoscono bene l’ambiente nerazzurro.

Stiamo parlando di Fabbian e Pio Esposito. Il secondo ritornerà ad Appiano Gentile dopo il prestito allo Spezia e toccherà a Inzaghi decidere se trattenerlo oppure no. Sul primo c’è un diritto di recompra da esercitare per riprenderlo dal Bologna. In questo caso riflessioni in corso e decisioni che dovranno essere prese in breve tempo. Sul centrocampista c’è anche il forte interesse del nuovo Milan di Paratici.