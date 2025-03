Addio Conte, Napoli nel mirino: “Destabilizzano l’ambiente”

Tra Napoli e Nazionale, le dichiarazione di Roberto Bordi a Napoli Zone: ecco tutte le sue parole al programma di Calciomercato.it

A Napoli Zone è intervenuto Roberto Bordin. Alla trasmissione YouTube di Calciomercato.it, l’ex Napoli ha fatto il punto della situazione in vista della sfida contro il Milan.

Una sfida da non sbagliare per restare in lotta per lo Scudetto: “Ho fatto quattro anni all’Atalanta e al Napoli, anni intensi. Dove i tifosi fanno sentire il calore. Di sicuro l’Atalanta è cresciuta tanto negli ultimi anni, rispetto al Napoli che è sempre stata squadra da vertice. Visto la classifica, l’Atalanta ancora in piedi per la corsa Scudetto nonostante l’Inter oggi ha un piccolo vantaggio, difficile fare pronostici”.

Inevitabilmente, poi, si parla anche del futuro di Antonio Conte al Napoli, che preoccupa parecchio i tifosi azzurri: “Il profilo più adatto per il Napoli è Antonio Conte. Dispiace che in questo momento del campionato escano notizie che minano l’ambiente. Conte è concentrato sul pezzo, su questo finale di campionato. Un peccato che qualcuno destabilizzi l’ambiente che è super concentrato. Mi auguro che Conte possa restare a Napoli, ha fatto una grandissima stagione. E’ stato bravo De Laurentiis a prenderlo e poi ad acquistare giocatori che Conte ha scelto. Ora è ancora tutto in ballo, ma Conte ha dato la svolta all’ambiente, ai tifosi, è l’allenatore ideale per il Napoli”.

Nazionale, Bordin avvisa l’Italia: “Attenzione a Nicolaescu “

Roberto Bordin è stata anche Commissario tecnico della Moldavia, prossimo avversario dell’Italia alle qualificazioni ai Mondiali: “Ho fatto le qualificazioni al Mondiale in Qatar, ma avevamo squadre importanti come la Scozia, Austria, Israele…Fare punti era difficile. E ora la Moldavia ha fatto progressi. Ha giocatori bravi, soprattutto nelle individualità. E lo stadio di Chisinau è bello, ti porta a fare bene. Ha buoni giocatori che conosciamo in Italia come Ionita, ma molti giocano soprattutto nei Paesi dell’Est, in Grecia, in Turchia. Sulla carta, l’Italia è nettamente superiore, ma bisogna avere le antenne dritte”.

Bordin così invita gli azzurri a tenere d’occhio Nicolaescu: “E’ potentissimo, muscolarmente è fuori dal normale. E’ molto difficile da marcare, ha giocato in campionati difficili. E’ molto fisico e spigoloso e a volte inventa gol incredibili e pazzeschi. Speriamo che contro l’Italia non arrivi a calciare (ride, ndr.)”.

Infine arriva una battuta, inevitabile, su Maradona: “Ho giocato con tanti calciatori. Il giocatore più forte contro cui ho giocato era Maradona, quando lo marcavo gli correvo a fianco e gli facevo fare quello che voleva fare.

Mi sono sentito qualche giorno fa con il fratello di Carmelo Imbriani e ricorderei lui tra i giocatori più forti con cui ho giocato. Era una grandissima persona, un gran giocatore, ha giocato poco in Serie A, ma era un gran esterno, un grande attaccante”.