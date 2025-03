Un ‘italiano’ già sicuro dei Mondiali: pass già conquistato con il nuovo format

Un po’ di Italia è già sicura di giocare la Coppa del Mondo in Canada, USA e Messico: pass conquistato grazie all’allargamento delle partecipazioni

A differenza delle scorse edizioni, la Coppa del Mondo 2026 presenterà ben 48 partecipanti. L’allargamento garantirà più partite, ma anche più spettacolo. E finalmente c’è di diritto un Paese che rappresenterà ciascun Continente.

Infatti, nel passato i vincitori delle qualificazioni oceaniche avrebbero dovuto superare un altro scoglio più importante, quello dei playoff. O anche conosciuti come Interzona. Questa volta, però, è bastato vincere la finale della fase a eliminazione diretta: la Nuova Zelanda ha annichilito 3-0 la Nuova Caledonia, conquistando così il pass diretto per i Mondiali 2026. Tra i protagonisti anche il calciatore di Serie A con origini italiane Liberato Cacace.

Dalle Olimpiadi ai Mondiali, ora Cacace attira anche big in Serie A

Aveva conquistato la convocazione per Tokyo 2021, realizzando anche un magnifico gol che si porterà dietro per tutta la vita. Ora Liberato Cacace l’ha fatto ancora più bello: ha ottenuto con la Nuova Zelanda l’accesso diretto ai Mondiali del 2026.

Solo qualche mese fa alzava la Coppa delle nazioni oceaniane con la fascia da capitano al braccio. Un’emozione indescrivibile, impreziosita dal riconoscimento come miglior calciatore del torneo. E ora realizza un sogno.

Lo stesso Liberato ha raccontato ai microfoni di Calciomercato.it che ammirava Fabio Grosso e sognava guardando dalla tv l’impresa dell’Italia in Germania nel 2006. Quell’impresa, ora, è diventata solida realtà. Cacace è un punto fermo della Nuova Zelanda e, data la sua esperienza, farà di tutto per essere presente alla rassegna iridata.

Nel frattempo, il suo presente con l’Empoli potrebbe vedere una svolta. Infatti, il contratto con i toscani scadrà a giugno 2026. Già in inverno ha ricevuto l’attenzione di diverse società, tra cui la Bundesliga e soprattutto il Besiktas, come raccontato su Cm.it. Gli azzurri però non se ne sono voluti liberare facilmente, ritenendolo cedibile solo davanti a offerte importanti.

D’altronde, il suo minutaggio è cresciuto a vista d’occhio. Ha siglato due reti in 25 presenze e ultimamente è stato impiegato da mister D’Aversa anche come braccetto di difesa, oltre che esterno mancino o trequartista. Un jolly utile ad ogni occasione. E stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, questa sua versatilità ha attirato l’attenzione della Fiorentina, che segue con interesse le prestazioni di Liberato Cacace. Magari per affondare il colpo con decisione già nei prossimi mesi. Sul giocatore classe 2000 nato a Wellington anche altri club stranieri. In estate il suo destino potrebbe cambiare, con una certezza: la meta finale. La Coppa del Mondo 2026 con la sua Nuova Zelanda.