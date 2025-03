Ritorno immediato alla Juve: lascia Napoli dopo un anno

Il club bianconero lavora alla ristrutturazione e punta ancora in casa partenopea: torna subito a Torino

La Juventus chiama. La rivoluzione bianconera, l’ennesima di queste stagioni avare di successi, passa da Napoli. Dopo aver esonerato Thiago Motta ed aver affidato la panchina a Igor Tudor, le novità potrebbero continuare.

Si parla di panchina, con il croato che a fine stagione potrebbe essere nuovamente sostituito, ma non soltanto. Per il ruolo di allenatore c’è il sogno del ritorno di Antonio Conte, legato però al Napoli da un contratto triennale: servirà una rottura per far sì che il salentino torni all’Allianz Stadium, lì dove aveva iniziato a vincere, aprendo il ciclo di nove scudetti consecutivi portato avanti anche da Allegri.

Panchina, ma non solo dicevamo. Perché sotto i riflettori è finito anche l’operato di Cristiano Giuntoli e il giudizio non sarebbe dei più lusinghieri. I calciatori ceduti che stanno facendo bene altrove (da Kean a Hujsen), quello acquistati (anche a peso d’oro) che stanno deludendo: di motivi per mettere in discussione il Football Director non ne mancano, magari partendo proprio dalla scelta dell’allenatore. Ed allora a fine anno potrebbe esserci l’addio e a sostituirlo potrebbe essere ancora una volta un ex, anche in questo caso attualmente a Napoli.

Juventus, telefonata a Manna: altro scippo al Napoli

Stando a quanto riferisce ‘oggisportnotizie.it’, infatti, da Torino sarebbe partita una telefonata con destinatario Giovanni Manna, attuale direttore sportivo del Napoli.

La Juventus avrebbe sondato la disponibilità ad un suo ritorno in bianconero, un anno dopo l’addio proprio per trasferirsi alla corte di De Laurentiis. Manna avrebbe preso tempo per riflettere, magari tentato dalla proposta juventina, ma anche desideroso di non rompere i rapporti con il presidente del Napoli che gli ha offerto un ruolo di prestigio.

Ad ogni modo, ci sarebbe anche il suo nome tra quelli che potrebbero prendere il posto di Giuntoli nel caso in cui la società decidesse di mandare via anche lui. Un altro ex Napoli, quindi, per la Juventus, magari insieme a quel Conte che resta ancora il vero sogno per la panchina.