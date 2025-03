Presunti insulti razzisti, UFFICIALE: gara sospesa e palla al giudice sportivo

Il match è stato interrotto definitivamente a inizio primo tempo e sul risultato di 0-0. Ecco cosa sarebbe successo

Insulti razzisti, presunti per ora, durante la partita. Nel mirino un calciatore della squadra ospite, che ha reagito lasciando il campo e costringendo l’arbitro a sospendere il match in via definitiva.

Brutto episodio di razzismo, in verità tutto ancora da confermare, alla Viareggio Cup. Al termine del primo tempo di Torino-Internacional, sul risultato di 0-0 e dopo una espulsione che ha generato molte proteste, la squadra brasiliana ha lasciato il terreno di gioco.

Questa decisione sarebbe stata presa a seguito di una espressione di discriminazione razziale pronunciata da un calciatore granata all’indirizzo di un calciatore dell’Internacional. In campo è rimasto solo il Torino, poi l’Internacional è rientrato, ma a quel punto non c’era più la formazione italiana. Così, dopo una ventina di minuti, è arrivata inevitabile la scelta del direttore di gara di sospendere definitivamente l’incontro. Adesso il Giudice sportivo esaminerà il referto arbitrale prima di esprimere una sentenza.