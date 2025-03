Milan, da Allegri a Fabregas: svolta clamorosa in diretta

Cesc Fabregas candidato forte per la panchina del Milan stando alle ultime indiscrezioni, possibile ‘sorpasso’ ad Allegri: l’annuncio

In discussione tanti elementi per il Milan della prossima stagione. I temi più caldi sono in questo momento quelli del nuovo direttore sportivo e del nuovo allenatore, con i rumours sui vari profili che si susseguono e che tengono banco. Gli ultimi sviluppi sembrano suggerire possibili evoluzioni anche sorprendenti, per quanto concerne la figura del nuovo tecnico.

Nelle scorse settimane, abbiamo riferito su Calciomercato.it di Allegri in attesa di una chiamata dalla Serie A che potrebbe essere proprio quella del Milan. Ipotesi suggestiva, quella di un ritorno del livornese in rossonero dopo oltre un decennio, per cercare, da ambo le parti, un rilancio in grande stile. Ma le dichiarazioni di ieri di Giovanni Galeone, mentore di Allegri, paiono allontanare l’allenatore dal Diavolo. Mentre invece diverse testate hanno lanciato la candidatura di Cesc Fabregas alla panchina rossonera.

Il tecnico spagnolo, di sicuro, è uno dei profili rampanti del nostro campionato, avendo avuto con il suo Como un ottimo impatto in Serie A e mostrando margini di crescita e potenzialità da allenatore di grande livello. Secondo alcuni bene informati, potrebbe essere il profilo ideale per costruire un nuovo ciclo unendo qualità e sostenibilità. Ma non tutti la vedono in questo modo.

Milan, Fabregas ‘bocciato’: “Ai rossoneri durerebbe pochissimo”

Il Milan potrebbe anche rischiare, con Fabregas, di ripetere quanto visto in questa stagione con Fonseca prima e Conceicao poi. Ne è convinto il giornalista Stefano Carina, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Radio’ e critico sull’eventualità di vedere l’ex centrocampista di Barcellona e Arsenal accasarsi al Diavolo.

Secondo Carina, Fabregas potrebbe bruciarsi arrivando in questo momento storico a Milanello. “In un mondo ideale, Fabregas potrebbe essere perfetto per il Milan – ha spiegato – Ma la realtà è che secondo me attualmente durerebbe meno di un gatto in tangenziale“. Lascia perplessi, dunque, per il giornalista la situazione globale del club rossonero, che fatica a trovare continuità in tutte le sue componenti.