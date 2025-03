Italia zero possibilità di errore, la Norvegia fa paura: 2-4 ad Israele

Gli scandinavi vincono la seconda gara del Gruppo I e volano a 6 punti: il prossimo match a Oslo è già decisivo

La sconfitta contro la Germania in Nations League ha portato l’Italia a conoscere le sue avversarie in vista della qualificazione ai Mondiali 2026.

Gli azzurri sono inseriti nel gruppo I con Norvegia, Estonia, Israele e Moldavia. Un percorso che si annuncia subito in salita per gli uomini di Luciano Spalletti, che dovranno affrontare subito gli scandinavi ad Oslo il 6 giugno. Salita perché la Norvegia ha già collezionato due vittorie nelle prime due uscite: un netto 5-0 in casa della Moldavia e un altro successo esterno per 2-4 contro Israele.

Qualificazioni Mondiali 2026, Norvegia-Italia è già decisiva

La vittoria conquistata dai norvegesi obbliga l’Italia quantomeno a non perdere nella sfida di Oslo. A complicare le cose inoltre c’è la notevole differenza reti: con queste due gare gli scandinavi sono già a +7.

La sfida giocata sul campo neutro di Debrecen ha visto gli ospiti mettere subito le cose in chiaro, con il gol di Wolfe. Israele ha trovato il pareggio nella ripresa con Abu Fani, ma il pari è durato solo pochi minuti. Peretz è stato miracoloso in un paio di occasioni, ma su azione da corner Sorloth trova il vantaggio. Il terzo gol lo firma Ajer, mentre Haaland sigla il poker a pochi minuti dal termine. Nel recupero la rete di Turgeman rende solo meno amaro il passivo.

Nell’altra sfida l’Estonia vince 3 a 2 sul campo della Moldavia, approfittando dell’immediata inferiorità numerica dei padroni di casa con il rosso di Cojocaru dopo 6 minuti. L’attaccante salterà la sfida contro l’Italia per squalifica la Moldavia infatti sarà di riposo il 6 giugno e il 9 giocherà con gli azzurri (sede ancora da definire). Gli ospiti vanno in doppio vantaggio dopo mezz’ora, ma il doppio giallo rimediato da Palumets ad inizio ripresa rimette tutto in discussione.

Moldavia-Estonia 2-3

Marcatori: Peetson (E) 19′, Sappinen (E) 30′, Nicolaescu (M) 67′, Kait (E) 70′, Caimacov (M) 91′.

Espulsi: Cojocaru (M) 6′, Palumets (E) 48′.

Israele-Norvegia 2-4

Marcatori: Wolfe (N) 39′, Abu Fani (I) 55′, Sorloth (N) 59′, Ajer (N) 65′, Haaland (N) 83′, Turgeman (I) 93′.

CLASSIFICA GRUPPO I: Norvegia punti 6, Estonia 3, Israele 3, Italia* 0, Moldavia 0.

*due partite in meno