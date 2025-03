Inter sudamericana, dall’Argentina al Brasile: tris di attaccanti

L’Inter monitora con attenzione il mercato sudamericano, le ultime di calciomercato sugli attaccanti brasiliani nel mirino dei nerazzurri

Si riparte, tra qualche giorno, con il rush finale di una stagione calcistica intensissima. L’Inter vuole essere protagonista su tutti i fronti, puntando ad arrivare in fondo in campionato, Champions League e Coppa Italia, ma nel frattempo guardando anche al futuro e al rinnovamento della propria rosa per continuare in un ciclo fatto di vittorie.

Nella nuova puntata di ‘Ti Amo Calciomercato’ sul canale Youtube di Calciomercato.it, con i nostri Maurizio Russo e Daniele Trecca, abbiamo analizzato i possibili movimenti di mercato dei nerazzurri in vista dell’estate. Come spesso accade, quando si parla della Beneamata, con particolare attenzione al mercato sudamericano, una fucina di talenti in grado di regalare tante soddisfazioni.

Inter, non solo Nico Paz e Castro: Yuri Alberto e gli altri attaccanti brasiliani sotto i riflettori

E’ risaputo l’interesse dell’Inter per due argentini che stanno facendo molto bene nel nostro campionato, vale a dire Nico Paz e Santiago Castro, ma anche i talenti brasiliani suscitano curiosità per il management dei campioni d’Italia.

Da un po’, innanzitutto, si segue Yuri Alberto del Corinthians. Si parte da una valutazione iniziale di 35 milioni di euro, ma il club brasiliano potrebbe anche abbassare la quotazione a 25 milioni di euro più bonus nel caso in cui la cessione avvenga a un club non di Premier League.

Situazione più complessa, invece, per quanto riguarda Marcos Leonardo dell’Al-Hilal. Al momento, per quest’ultimo, è stato effettuato soltanto un sondaggio esplorativo, dato che la valutazione del suo cartellino potrebbe anche superare i 40 milioni di euro, con in più uno stipendio non proprio abbordabilissimo (5 milioni di euro più bonus).

Infine, come seconda punta, viene monitorato anche Gabriel Pec dei Los Angeles Galaxy, che nel corso del tempo si è evoluto da attaccante più centrale dopo gli esordi da esterno puro. Per lui, c’è la concorrenza di Arsenal, Atletico Madrid, Nottingham Forrest e Liverpool, il suo costo si aggira tra i 20 e i 25 milioni.