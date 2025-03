Inter: scaricato dallo United, il ‘nuovo’ Pogba in nerazzurro

Marotta e Ausilio stanno lavorando per andare a individuare i giocatori giusti da regalare a Inzaghi. Possibile occasione dai ‘Red Devils’

In viale della Liberazione lo sguardo è rivolto al futuro. Nonostante la stagione della squadra di Inzaghi deve ancora entrare nel suo clou, Marotta e Ausilio si stanno muovendo su diversi tavoli per individuare i rinforzi giusti in ottica prossima stagione. Da tempo si parla di Nico Paz e Arda Guler in chiave nerazzurra, ma non è da escludere che i dirigenti possano piazzare dei colpi a sorpresa durante l’estate.

Secondo le informazioni di Manchester Evening News, i Red Devils durante il prossimo calciomercato daranno vita ad una sorta di rivoluzione e sono diversi i giocatori in uscita. Uno di questi potrebbe diventare un profilo interessante proprio per l’Inter. Sappiamo come Oaktree ha dato indicazione alla società di svecchiare la rosa e puntare su profili giovani e di prospettiva. Il nome dello United rispecchia alla perfezione la linea decisa dalla proprietà americana e quindi Marotta, in caso di una reale apertura da parte degli inglesi, un tentativo è destinato a farlo. Una operazione sin da ora non semplice da portare a termine per motivi differenti, ma un sondaggio potrebbe essere fatto per capire la fattibilità.

Calciomercato Inter: colpo dallo United, i dettagli

Il Manchester United il prossimo calciomercato potrebbe diventare una squadra molto appetibile per i club italiani e non. I Red Devils starebbero ragionando sulla possibilità di dare vita ad una vera e propria rivoluzione per aprire un nuovo ciclo. Sono diversi i calciatori destinati a lasciare il club durante la sessione estiva e uno potrebbe diventare un obiettivo concreto dell’Inter di Inzaghi.

I nerazzurri devono svecchiare la rosa e tra i reparti destinati a rinnovarsi c’è anche quello di centrocampo. Calhanoglu e Mkhitaryan ormai hanno una età avanzata e Frattesi e Asllani sono in uscita. Il solo Sucic non basta per rendere la linea mediana completa e non è da escludere che l’Inter nel prossimo calciomercato possa fare un sondaggio per Mainoo. Il classe 2005 del Manchester United in patria è definito come il nuovo Pogba e le sue qualità non sono assolutamente in discussione.

Il profilo di Mainoo si sposa alla perfezione con la linea di Oaktree. Se il Manchester United dovesse davvero aprire alla sua cessione nel prossimo calciomercato, l’Inter un tentativo lo potrebbe fare. Al momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo se nelle prossime settimane si potrà parlare di trattativa reale o sempre di una semplice idea.