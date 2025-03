Il Milan mette la freccia sull’Inter: doppio scippo grazie a Guardiola

Diversi big del ‘Diavolo’ in bilico in vista della prossima estate: ecco il tesoretto per anticipare i cugini dell’Inter

Il Milan potrebbe sacrificare qualche pezzo pregiato nel prossimo mercato senza l’accesso in Champions League, con il destino di tanti big che rimane incerto in vista della finestra estiva.

In partenza ci sarebbe soprattutto Theo Hernandez, ma restano da decifrare anche le posizioni di Leao e Maignan. Decisiva in questo senso sarà anche la volontà dei giocatori, oltre all’indirizzo che darà il nuovo Direttore sportivo che si insedierà a Milanello. Da monitorare inoltre c’è anche il futuro di Tijjani Reijnders, malgrado il recente rinnovo fino al 2030 del nazionale olandese. Sull’ex AZ Alkmaar infatti continua il pressing da parte dei top club di Premier League: oltre al Chelsea, anche il Manchester City segue da vicino l’asso in forza al Milan.

Calciomercato Milan, l’addio di Reijnders porta Ricci e Arda Guler

La pista City non è una novità per Reijnders, con Pep Guardiola che da diversi mesi a questa parte ha messo nel mirino il centrocampista rossonero.

I campioni d’Inghilterra sarebbero disposti a mettere sul piatto oltre 50 milioni di euro per strappare l’olandese al Milan, offrendo anche al centrocampista un ingaggio più ricco rispetto ai 3,5 milioni del nuovo contratto con il ‘Diavolo’. Da decifrare anche quale sarà la scelta di Reijnders in caso di offensiva concreta da parte del Manchester City, con il Milan che sfrutterebbe eventualmente l’importante tesoretto per andare a caccia del sostituto del nazionale orange. Il primo obiettivo resterebbe Ricci del Torino, con il club rossonero che potrebbe accelerare per strapparlo anche alla concorrenza dell’Inter.

La dirigenza di Via Aldo Rossi, inoltre, darebbe l’assalto ad Arda Guler, con l’intento anche in questo caso di anticipare i cugini nerazzurri per il cartellino del giovane fantasista turco, che in estate potrebbe lasciare il Real Madrid dove per il momento ha trovato poco spazio.