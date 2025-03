Disastro Giuntoli, la vendetta dell’epurato: “Se ne andrà all’Inter”

Il Football director sempre più nel mirino: “Ci aspettavamo maggiore considerazione dalla Juventus”. La reazione dei tifosi

È finita l’Era Thiago Motta, durata quanto una gravidanza, e forse sta per finire anche quella di Cristiano Giuntoli. Il Football director è nel mirino della proprietà, ma ancor di più dei tifosi della Juventus: difficile trovarne uno favorevole alla conferma dell’ex Napoli.

Dicevamo di Giuntoli nel mirino, della proprietà, dei tifosi, della critica… E anche di Giovanni Kean, fratello di quel Moise letteralmente rinato, anzi esploso alla Fiorentina dopo stagioni da dimenticare a Torino: 20 i gol messi a segno in 34 partite dal bomber di Vercelli, capace di riconquistare anche la Nazionale.

Fratello Kean: “Ci aspettavamo maggiore considerazione dalla Juve”. E i tifosi esplodono

A ‘Radio Bruno’ Giovanni Kean ha attaccato la Juventus, indirettamente proprio Giuntoli (e Motta), ‘colpevole’ secondo lui di non aver creduto fino in fondo nelle qualità di suo fratello: “Se la Juve si mangia le mani per la cessione di mio fratello? Ca**i loro… – ha risposto volgarmente – Da parte nostra ci aspettavamo maggiore considerazione dai bianconeri, però alla Fiorentina ha percepito subito la fiducia di cui aveva bisogno. Ha grande voglia di riscatto e scrivere storia”.

Ma c’è chi crede sia stato un errore: “L’anno prossimo va all’Inter”

Le parole del fratello di Kean sono state accolte negativamente, per usare un eufemismo, dai tifosi della Juventus. Quasi tutti si sono schierati contro, sostenendo come a Kean siano state date diverse chances, che lui ha puntualmente sprecato. In sostanza non può rappresentare un rimpianto per la Juve. Solo qualche tifoso giudica negativa l’operazione, tra questi c’è chi prevede per lui un futuro prossimo all’Inter.