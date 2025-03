Dimissioni Giuntoli, nuova bufera Juve: “Lavora come un dilettante”

Attacchi a tutto spiano nei confronti di Giuntoli, ritenuto responsabile del fallimento bianconero: l’annuncio allunga lo spettro delle dimissioni

Sono giorni decisamente convulsi per la Juventus, in cui si è consumato il ribaltone in panchina per i bianconeri. Storicamente, ben poche volte, in passato, il club torinese aveva deciso per un esonero a stagione in corso, ma la decisione di dire addio a Thiago Motta, dopo gli ultimi risultati disastrosi e visto il clima di sfiducia che si respirava attorno a lui in squadra, non era evidentemente più rimandabile.

Il tecnico italobrasiliano, sulla scorta dell’ottimo lavoro svolto al Bologna nelle due precedenti stagioni, era stato accolto con favore e con grandi aspettative, sperando che potesse essere lui a mettere la firma su un nuovo ciclo fatto di risultati di alto livello e un gioco più ricercato. Le cose, come abbiamo visto, non sono andate così, tutt’altro. Per salvare il salvabile, la Juventus si affida a Tudor, quanto meno per chiudere la stagione in maniera dignitosa e riuscire a centrare quel quarto posto che significa Champions League e che sarebbe vitale per il club.

Vedremo, sul campo, se la Juve troverà quella svolta che cerca, ma sapendo di dover già da ora riflettere attentamente sulle mosse future. Il primo a pagare, come sempre in questi casi, è l’allenatore, ma Thiago Motta non è stato l’unico responsabile dell’annata fallimentare. Sotto esame anche l’operato di Cristiano Giuntoli, regista di un mercato che non ha funzionato e autore di una scelta in panchina che non ha pagato, ma anche protagonista di una gestione della vicenda tutt’altro che esemplare secondo molti.

Giuntoli demolito da Cassano: “Dimissioni obbligate, stile Juve una m…a”

Sul dt bianconero, va all’attacco Antonio Cassano, che come sempre non le manda a dire. L’ex attaccante barese, nel corso di ‘Viva El Futbol’, ha spiegato come mai, a suo parere, Giuntoli dovrebbe lasciare immediatamente la Juventus.

“Confermo tutte le critiche che ho fatto a Thiago Motta, in questo momento era improponibile per una squadra con un certo status – ha affermato – Ma non mi aspettavo che facessero questa mer…ta. Stile Juve cosa? Stile Juve una m…a. Oggi chi comanda nel club? Se decide Giuntoli, che prima ha confermato Thiago Motta e poi ha fatto questo, dovrebbe dimettersi subito. Se non conta niente, allo stesso modo, Giuntoli dovrebbe dimettersi e lasciare lì i soldi. I dilettanti lavorano meglio”.