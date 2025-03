Da Motta a Tudor, svolta Vlahovic: “Voglia e volontà mai in discussione”

Il cambio alla guida tecnica della Juventus potrebbe avvantaggiare il centravanti serbo al ritorno in Serie A dopo gli impegni con la Nazionale

Con le gare di oggi di qualificazioni ai Mondiali, si conclude la sosta dedicata alle Nazionali. Tanti calciatori di Serie A hanno già fatto ritorno ai rispettivi club, con una importante novità per quelli della Juventus. A guidare i bianconeri in panchina non ci sarà più Thiago Motta, bensì Igor Tudor.

Un cambio che potrebbe mescolare le carte in tavola nella rosa della Vecchia Signora, con qualche giocatore messo da parte dal tecnico italo-brasiliano che potrà essere rivitalizzato dall’allenatore croato. Il primo nome che viene in mente è quello di Dusan Vlahovic, tornato anche in gol con la Serbia nel doppio spareggio di Nations League contro l’Austria che ha permesso ai balcanici di restare in Serie A. Di lui ha parlato anche il connazionale Darko Kovacevic, ex centravanti della Juve e attuale direttore sportivo dell’Olympiacos, in una intervista a ‘Meridian Sport’: “Voglia e volontà non sono mai in discussione con Vlahovic: non gli importa del nome dell’avversario. Ha combattuto fino alla fine contro la Danimarca, così come nei playoff contro gli austriaci. Non c’è partita in cui Dusan non dà il massimo. Sono molto contento che abbia segnato, significa sicuramente molto per lui”.

Juventus, dall’arrivo di Tudor al futuro di Vlahovic: parla Kovacevic

Lo stesso Kovacevic ha commentato l’avvento di Tudor sulla panchina della Juventus: “Ho giocato insieme a Igor, è un allenatore straordinario. Sono contento che vada alla Juve perché conosce perfettamente il modo in cui si lavora là ed è consapevole del fatto che all’Allianz Stadium ci si aspetta sempre una vittoria. Abbiamo parlato di recente, gli auguro tanti successi”.

Come detto, con Tudor in panchina aumentano le chance per Vlahovic di ritrovare una maglia da titolare, magari insieme a quel Kolo Muani che gli ha soffiato il posto a gennaio: “Credo che Dusan si adatterà benissimo al sistema di lavoro di Tudor – conclude Kovacevic lanciando poi una frecciatina a Thiago Motta – Vlahovic è uno dei migliori centravanti di tutta Europa. Perché il suo minutaggio è sceso molto è di certo una buona domanda da fare alla dirigenza del club bianconero ed al suo precedente allenatore… Quello che posso dire io è che Dusan è un guerriero instancabile e che merita sicuramente più spazio. Futuro? Dipende da lui se cambiare squadra o meno, ma sono sicuro che dimostrerà ovunque le sue grandi qualità“.