Conte alla Juve, la notizia che gela il Napoli: “Con lo Scudetto”

Le ultime sul futuro del tecnico leccese, legato al club di De Laurentiis da altri due anni di contratto

Dove allenerà Conte l’anno prossimo? Con Antonio, ci scuserà per il tu, non ci si può mai sbilanciare. È un rischio troppo elevato che, in mancanza di notizie vere sul suo futuro, non ci vogliamo prendere. Questo non significa che non si possono ipotizzare degli scenari verosimili.

Il più verosimile di tutti ad oggi è quello che lo vede ancora sulla panchina del Napoli, Scudetto o meno in virtù di un contratto di altri due anni con il club azzurro. Pur non avendone mai firmato uno, purtroppo, sappiamo bene che i contratti con De Laurentiis non sono carta straccia come quasi dappertutto. Per cui fatichiamo a immaginare un passaggio diretto di Conte a una rivale del Napoli così, quasi dall’oggi al domani senza passare da un anno sabbatico.

L’altro scenario è meno verosimile ma non impossibile conoscendo i personaggi. Conte in particolare, uno capace di arrivare alla rottura e di sbattere la porta infischiandosene delle conseguenze. E uscendone sempre da vincitore, vedi la buonuscita dall’Inter e la causa legale vinta contro il Chelsea, storie diverse ma per certi versi molto simili.

Conte al Milan con Paratici

Conte rompe col Napoli, ancora deluso dal pessimo mercato di gennaio, a maggior ragione se lo Scudetto dovesse prenderselo l’Inter. Rompe e se ne va… Al Milan? Secondo le nostre fonti è la prima scelta di Paratici, qualora Furlani scegliesse davvero lui per il ruolo di Ds.

I rossoneri respinsero Conte un anno fa, sarebbe assurdo – non del tutto per il Milan attuale – se facessero dietrofront. Se non il Milan, occhio alla Juventus. Conte è un papabile, anzi il prescelto della quasi totalità dei tifosi bianconeri. Vogliono lui per aprire un nuovo ciclo vincente, scottati dal disastro Motta e per nulla esaltati dall’ingaggio di Tudor. Un altro bel caratterino.

Galeone avvisa il Napoli e i napoletani: “Conte? Attenzione alla Juve”

Se non il Milan, occhio alla Juventus. Conte è un papabile, anzi il prescelto della quasi totalità dei tifosi bianconeri. Vogliono lui per aprire un nuovo ciclo vincente, scottati dal disastro Motta e per nulla esaltati dall’ingaggio di Tudor. Un altro bel caratterino. Alla pista Juve sembra crederci non poco Giovanni Galeone.

A ‘Radio Kiss Kiss’ il mentore di Allegri ha spaventato il cosiddetto popolo napoletano: “Voi napoletani vi volete tenere stretti Antonio Conte, ma fate attenzione alla Juventus. Non è detto infatti che il mister salentino resti nel capoluogo campano, anzi… Non dimenticate – ha aggiunto – che lasciò la Juventus e l’Inter nonostante avesse vinto degli scudetti”.