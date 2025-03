Champions o addio: l’ex Juve al posto di Giuntoli

Dopo l’esonero di Thiago Motta, ora c’è il Football Director nel mirino: salvo solo con il quarto posto, c’è l’ex bianconero

Nuovo capitolo, sperando che possa portare i risultati sperati. Via Thiago Motta, dentro Igor Tudor alla ricerca di una juventinità che possa fare da esempio ai calciatori.

La Juventus ha deciso di voltare pagina e, dopo aver dato il benservito all’ex Bologna, ha voluto il croato alla guida della squadra per queste ultime nove partite di campionato e per il Mondiale per club (salvo nuovi ribaltoni). Una scelta che non sarà però l’unica attuata dalla società per provare a reagire.

Ecco allora che la proprietà ha fissato la lente d’ingrandimento su Cristiano Giuntoli: il Football Director è criticato per il mercato sbagliato di quest’estate con acquisti costosi che non hanno fatto fare il salto di qualità alla squadra. Ecco allora che anche la sua posizione è sotto esame, come raccontato da TiAmoCalciomercato sul canale Youtube di Calciomercato.it.

Juventus, via Giuntoli: quattro nomi e un mister X

Nel corso della puntata andata in onda oggi, si è parlato della situazione di Cristiano Giuntoli. Una situazione non tranquilla, con riflessioni in corso da parte della società.

Il dirigente rischia grosso e senza Champions un suo allontanamento sarebbe nell’ordine delle cose. Giuntoli sotto esame dunque con il quarto posto come base da cui partire per programmare il futuro. In caso contrario, potrebbe essere necessario trovare un sostituto e in questo caso i nomi che circolano, oltre ad un misterioso X, sono quattro. Si tratta di Igli Tare, Frederic Massara e Hasan Salihamidzic, oltre alla suggestione Benatia.

Tra questi l’unico con il quale ci sono stati sondaggio un po’ più concreti è proprio l’ex Bayern Monaco, mentre per gli altri si tratta di nomi inseriti nell’elenco dei papabili. Al momento, comunque, non c’è nessuna trattativa già avviata: la Juventus però ha iniziato a guardarsi intorno con il futuro di Giuntoli che potrebbe essere molto simile a quello di Thiago Motta. Con la Champions a rappresentare lo spartiacque che può cambia il destino del dirigente bianconero.