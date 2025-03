Calciomercato: è fatta, arriva al posto di Osimhen

In sede di calciomercato arriva una notizia che lascia tutti di stucco e che stravolge completamente le prospettive che si spalancano all’orizzonte. Scelto, infatti, il bomber al posto di Victor Osimhen. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Con la stagione attualmente in corso che volge al termine, per molte big del nostro calcio e di quello internazionale è già tempo di programmare il futuro. Ed ogni profilo esperto di qusto fantastico sport sa che tutto quello che non va sbagliato in una squadra è il bomber. Si tratta del profilo capace di dare un senso a tutta la mole di gioco prodotto e ne sa qualcosa il Napoli. Che nella sua storia recente ha avuto centravanti straordinari come Edinson Cavani, Gonzalo Higuain, Victor Osimhen e Romelu Lukaku.

In tal senso, tra i protagonisti della prossima sessione di mercato estiva, esattamente come è successo un anno fa, ci sarà anche il nigeriano. Il suo futuro sarà necessariamente lontano da Napoli dal momento che i suoi rapporti con il club, ed in particolar modo con Aurelio De Laurentiis, è davvero ridotto ai minimi termini. Adesso, però, arriva un cambiamento non di poco conto degli scenari, dal momento che è stato scelto il bomber al posto di Victor Osimhen. Andiamo a vedere che cosa sta succedendo.

Bomber al posto di Osimhen: affare da 40 milioni di euro

Il calciomercato si anima sempre, ed in maniera importante, quando ci sono in ballo gli attaccanti ed in tal senso questa estate lo dimostrerà all’ennesima potenza. Sono tanti i profili coinvolti in questo valzer di bomber: Dusan Vlahovic, Victor Osimhen, Gyokeres dello Sporting Lisbona e tanti altri che potrebbero finire in questo vortice. In tal senso, stando a quanto raccontato da GiveMeSport, il Manchester United è pronto ad abbandonare la pista Victor Osimhen per fiondarsi con decisione su Hugo Ekitike.

Si tratta di un centravanti estremamente interessante, che solo un anno fa ha salutato il Paris Saint Germain per approdare all’Eintracht Francoforte per 16,5 milioni di euro. Visto il suo rendimento davvero impressionante, il suo valore è cresciuto in maniera esponenziale arrivando a sfiorare, secondo Transfermarkt, i 40 milioni di euro. In stagione Ekitike ha già messo a segno, tra tutte le competizioni, 19 gol in 38 partite, con una media perfetta di una rete ogni due partite.

A spingere il Manchester United ad abbandonare la pista Osimhen, inoltre, ci sarebbe anche il fatto che per il nigeriano sembra ormai ad un passo il Paris Saint Germain, che pare aver rotto gli indugi e che vuole andare a comporre nuovamente la coppia d’attacco con Khvicha Kvaratskhelia. Da tenere sempre sotto controllo, in conclusione, ovviamente la pista per Osimhen alla Juventus.