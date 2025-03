Tudor cambia: bocciato Vlahovic, la scelta sorprende tutti

Novità in vista in casa Juventus, con il tecnico croato alla guida. Ecco adesso cosa può succedere: lente di ingrandimento puntata sull’attaccante serbo, ma non solo

Nelle scorse ore è iniziata ufficialmente l’avventura di Igor Tudor sulla panchina della Juventus. Per il tecnico, che lo scorso anno ha allenato la Lazio, si tratta di un ritorno a Torino.

L’obiettivo dell’ex biancoceleste sarà , chiaramente, quello di raggiungere il quarto posto, per accedere alla prossima Champions League. L’avventura di Thiago Motta alla Juventus era ormai giunta al capolinea da diverse settimane, ma nel club si sperava di poter chiudere la stagione, prima di cambiare guida.

Dopo le eliminazioni dalla Coppa Italia e dalla Champions League, per mano di Empoli e Psv Eindhoven, due squadra certamente alla portata dei bianconeri, sono arrivate, però, le pesantissime sconfitte contro l’Atalanta e la Fiorentina. Due sconfitte che hanno messo paura alla Juventus: così è deciso di correre ai ripari, affidando la squadra a Igor Tudor, che farà il suo esordio contro il Genoa sabato 29 marzo alle ore 18.00.

Innanzitutto bisognerà capire quale sarà le reazione dei tifosi, poi si dovrà fare i conti con una squadra che da quando è arrivato Veira sta dando filo da torcere a tutti. La classifica dei rossoblu è più che tranquilla e questo appare certamente un vantaggio.

Le nuove scelte di Tudor: la decisione sul capitano

Nei prossimi giorni capiremo quali saranno le prime scelte di Igor Tudor. Difficile che non ci sia un ruolo da protagonista per Dusan Vlahovic, visto l’apprezzamento mostrato anche in pubblico dal 46enne di Spalato per l’attaccante serbo. Vedremo poi come si giocherà in difesa e nelle altre posizioni di campo.

Ma è possibile, inoltre, che Tudor decida di cambiare capitano, che fino a questo momento – dopo la partenza di Danilo – è stato Manuel Locatelli. Ai nostri utenti X di Calciomercato.it, attraverso un sondaggio, abbiamo così chiesto a chi dovrebbe dare la fascia il croato.

Il centrocampista italiano ha raccolto il 22,9% delle preferenze, piazzandosi al secondo posto. Il prescelto è stato, dunque, Gatti. Il difensore ha preso il 47,1% dei voti, facendo meglio dunque di Locatelli, ma anche di Vlahovic (21,4%) e McKennie (8,6%).