Rivoluzione Juve: via Giuntoli e Scanavino, arriva l’ex Milan

Le ultime sul futuro del club bianconero dopo l’esonero. In estate può cambiare davvero tutto: ecco cosa sta succedendo

Sono state le ore del ribaltone in panchina alla Juventus, con Thiago Motta esonerato e Igor Tudor al comando. Lo scossone era nell’aria da tempo, ma non è certo finita. In casa bianconera, infatti, tutti sono sotto osservazione.

La ‘Vecchia Signora’ fin qui ha vissuto una stagione più che complicata, con le eliminazioni dalla Coppa Italia e dalla Champions League per mano di due squadre alla portata come Empoli e Psv Eindhoven. In campionato, lo Scudetto è chiaramente sfuggito via, ma adesso non si può fallire la qualificazione in Champions League.

A fine stagione così si faranno i conti e si capirà quali giocatore trattenere e quali mandare via. Dei tanti calciatori arrivati nelle ultime due sessioni di calciomercato sono in pochi, fin qui, a salvarsi. A deludere sono stati soprattutto i grandi colpi come Koopmeiners, Nico Gonzalez e Douglas Luiz che non hanno certo entusiasmato.

La Juventus cambia tutto: ecco i sostituti di Scanavino e Giuntoli

Se i giocatori, però, hanno ancora la possibilità di tenersi la Juventus. C’è chi rischia di perderla a prescindere. Oltre a Thiago Motta, infatti, sono finiti nel mirino della critica Cristiano Giuntoli e Maurizio Scanavino.

Come scrive Nick Semeraro sul proprio profilo X, entrambi rischiano il licenziamento. Sia la gestione finanziaria che quella tecnica non avrebbero convinto Elkann. In casa bianconera così si starebbe pensando ad una vera e propria rivoluzione. Tra i dirigenti contattati, per ripartire, ci sarebbero dunque l’ex Milan, Frederic Massara, che ha conquistato lo Scudetto, lavorando al fianco di Paolo Maldini, e Hasan Salihamidzic, cresciuto come dirigente al Bayern Monaco