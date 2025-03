Motta, scene surreali in allenamento: cacciato anche per questo

Esonero Thiago Motta, emerge un retroscena non di poco conto relativo a questa decisione da parte della Juventus. E’ stato cacciato, infatti, anche per questo motivo e per delle scene incredibili viste in allenamento.

Siamo al cospetto di una delle situazioni più inattese ed imprevedibili in senso assoluto in questa stagione in Serie A. Arrivato dopo lo straordinario percorso fatto a Bologna, Thiago Motta ha deluso praticamente tutti insieme a Cristiano Giuntoli, dal momento che sono state sbagliate tutte le scelte e le responsabilità, come sempre accade in queste situazioni, vanno distribuite tra tutte le componenti. Alla fine è arrivata, per molti in maniera inevitabile, la decisione di sollevare l’ex Genoa ed Inter dal proprio incarico.

L’aria attorno a lui si era fatta pesante da tanto, troppo tempo. Troppo pesanti, in tal senso, le delusioni che ha accumulato nel corso del tempo, dalle eliminazioni da UEFA Champions League e Coppa Italia contro compagini decisamente alla portata fino ad arrivare all’uscita dalle prime quattro della classe. In tal senso, però, emerge un retroscena relativo proprio all’esonero di Thiago Motta. Con gli ultimi allenamenti che, infatti, hanno visto andare in scena dei momenti che sono stati definiti surreali. Andiamo a vedere in maniera dettagliata di che cosa si tratta.

Esonero Thiago Motta, retroscena sugli ultimi allenamenti: tutti di stucco

Se non nelle battute iniziali, il principale problema della Juventus era la totale mancanza di sintonia tra la realtà bianconera e Thiago Motta. In tal senso, a fare il punto sul suo esonero è l’edizione oggi in edicola di “Repubblica“, che spiega anche alcuni retroscena sulle ultime sessione di allenamento che ha guidato. A quanto pare, come raccontato dai calciatori presenti, il tecnico ex Spezia e Bologna anche in questi ultimi giorni non aveva cambiato minimamente né approccio né modo di fare.

Non ha, infatti, provato ad invertire la rotta rispetto all’andamento dell’ultimo periodo di tempo, restando sempre impassibile e senza dire una parola a bordo campo. In tal senso, eloquente una frase di Repubblica, che a riguardo si pronuncia in questo modo: “Ha accettato di essere cambiato, pur di non cambiare“. L’esonero di Thiago Motta ha rappresentato sicuramente un duro colpo per tutta la Juventus e per lo stesso tecnico. Il fallimento, infatti, come sempre ha più padroni.

Dopo le parole di Thiago Motta in seguito all’esonero, adesso per la Juventus è il tempo di voltare pagina. Con Igor Tudor che nei prossimi mesi dovrà ridare spirito ad una squadra apparentemente senza anima. L’obiettivo è non fallire l’aggancio alla zona Champions League, fondamentale per la sostenibilità di tutto il progetto.