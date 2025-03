Italia, convocazioni fasulle: Spalletti furioso al telefono

Ecco cosa è successo al programma Mediaset di Italia Uno: il Commissario tecnico della Nazionale italiana è diventato protagonista di un servizio

Le Iene hanno fatto arrabbiare non poco Luciano Spalletti. Il Commissario tecnico della Nazionale italiana è intervenuto nel corso del programma, che va in onda su Italia Uno per via di uno scherzo finito male.

Il Ct, visibilmente nervoso ha, infatti, telefonato all’inviato affermando:“Lo diamo ai carabinieri questo numero, visto che tu telefoni a destra e sinistra .Stai facendo una cosa che non puoi fare. Non me ne frega un ca**o chi sei. Tu stai telefonando a dei giocatori dicendo delle ca***te”.

Lo scherzo de Le Iene: le finte convocazioni

Ma andiamo con ordine e allo scherzo in questione, organizzato dal programma. Uno scherzo che consisteva nel fingersi Luciano Spalletti e convocare alcuni giocatori ormai fuori dal giro della Nazionale in vista del doppio impegno dell’Italia contro la Germania.

Sono stati davvero diversi i calciatori ‘convocati’ tra cui Mattia Perin, Davide Calabria, Armando Izzo, Jorginho, Lorenzo Pellegrini e Ciro Immobile. Tutti hanno reagito allo scherzo in modo ironico, ma tra i contattati c’è stato anche un altro atleta che non l’ha presa bene, che ha deciso così di condottare Luciano Spalletti. Il Ct che poi, dunque, ha chiamato Le Iene.

Il nome del calciatore non è stato rivelato, ma nel corso del programma si è parlato di “un bomber”. In realtà, invece, dovrebbe trattarsi di un centrocampista che ha indossato per anni la maglia dell’Inter. “Io non voglio più avere niente a che fare con voi”, ha affermato il calciatore prima di avvertire Spalletti e la Figc.