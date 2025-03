Finali a raffica e ritorno in Serie A: Paulo Sousa raggiunge un nuovo record

L’ex allenatore di Fiorentina e Salernitana trionfa negli Emirati e non dimentica l’Italia

L’annata che si concluderà tra pochi mesi non è stata certamente foriera di buoni presagi per gli allenatori portoghesi, soprattutto su suolo europeo. Paulo Fonseca è stato esonerato dal Milan e il suo erede Sergio Conceicao continua a lavorare sapendo già che, ben che vada, a fine anno le strade si separeranno. In Turchia, José Mourinho è sempre più distante dal primo posto del Galatasaray, mentre in Europa League è stato eliminato dai Rangers Glasgow.

Lontano dal Vecchio Continente, c’è invece un tecnico lusitano che sta facendo incetta di titoli e finali: Paulo Sousa. Accostato anche alla Roma dopo l’esonero di Ivan Juric, l’ex allenatore di Fiorentina e Salernitana ha raggiunto la terza finale stagionale e si contenderà la UAE League Cup contro l’Al-Jazira. Grazie al 2-2 di domenica contro Al Sharjah, lo Shabab Al-Ahli ha ottenuto il 29esimo risultato utile consecutivo, facendo registrare il record in tutto il mondo al momento.

Paulo Sousa e Azmoun: un binomio vincente

Un traguardo storico per la squadra allenata da Sousa che ha già alzato al cielo due trofei: la UAE Super Cup e la UAE-Qatar Super Cup. Oltre ad aver raggiunto anche le semifinali della UAE Cup, il club occupa il primo posto in campionato, con sette punti di vantaggio sull’Al-Sharjah, attualmente secondo.

Insieme al mister, un grande artefice della splendida cavalcata dello Shabab Al-Ahli è un’altra conoscenza italiana: Sardar Azmoun. L’ex attaccante della Roma ha già collezionato 23 gol e 8 assist in 28 partite in tutte le competizioni. Sapore di Serie A, dunque, per Paulo Sousa, che continua a guardare con molta attenzione il nostro campionato, considerato come una “casa”, e che resta sempre aperto ad un possibile ritorno in Italia.