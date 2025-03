Dalla Juve al Milan: niente rinnovo, ecco il primo colpo di Paratici

Il calciatore può diventare l’affare per il Diavolo dell’ex dirigente dei bianconeri: ecco di chi si tratta. Il punto della situazione

Sono i giorni della nomina del Direttore sportivo in casa Milan. Dopo il viaggio a Dubai di Giorgio Furlani, potrebbe così arrivare la fumata bianca, tanto necessaria per iniziare a gettare le basi per il futuro.

Come scritto su Calciomercato.it, il prescelto dell’Ad rossonero è Fabio Paratici, ma ora serve trovare la giusta quadra così da poter capire quali condizioni verranno dettate da Giorgio Furlani, che di certo non ha alcuna intenzione di ricoprire un ruolo marginale all’interno del Milan.

Restano dunque, in corsa, Igli Tare e Tony D’Amico, ma il candidato numero uno, al momento, è certamente Fabio Paratici, che si starebbe giĂ muovendo per mettere a segno i primi colpi per rilanciare il Milan. La notizia relativa al primo colpo arriva direttamente dall’Inghilterra, con il dirigente italiano che starebbe guardando in casa della sua ex squadra, il Tottenham.

Milan, occhi puntati in casa Tottenham: arriva con Paratici

Il nome cerchiato in rosso è quello di Rodrigo Bentancur. Il centrocampista uruguaiano, che in passato ha vestito la maglia della Juventus, sarebbe finito nel mirino di Fabio Paratici.

Il dirigente, qualora diventasse Direttore sportivo del Milan, secondo Tbrfootball, sarebbe pronto a riportarlo in Italia, per fargli vestire il rossonero. Gli Spurs sarebbero, in realtà , intenzionati a trattenere il talento 27enne di Nueva Helvecia, ma se non dovesse esserci un accordo sul rinnovo, in estate l’addio sarebbe davvero inevitabile, visto il contratto in scadenza il 30 giugno 2026.  Bentancur è diventato un leader del Tottenham. In stagione ha disputato trentadue partite, con oltre 2100 minuti giocati. Sono arrivati anche due gol, uno contro l’Ipswich e i Wolves, oltre ad un assist