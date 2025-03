“Conferma ufficiale di Scanavino”: altro terremoto in casa Juventus

Alla Juventus prosegue una situazione molto delicata, tirato in ballo l’ad per una scelta che fa discutere in casa bianconera

Inizia una nuova fase per la Juventus, con l’avvento di Igor Tudor in panchina. Questa la soluzione scelta dal management bianconero per concludere l’attuale stagione calcistica, affidandosi al croato come traghettatore, in sostituzione di Thiago Motta, per provare a raggiungere almeno il quarto posto in campionato.

Soluzione di tipo temporaneo, che da’ poche certezze per il futuro, dato che al momento è previsto che Tudor resti in carica solamente per la fine del campionato e per il Mondiale per Club. La Juventus vuole evidentemente ancora riflettere sul futuro, a 360 gradi, ma è un approccio che convince poco, nell’ambiente bianconero, con prospettive sul medio e sul lungo periodo che appaiono ancora nebulose. L’operato della società viene messo in discussione e si continua con scelte poco comprensibili nell’ottica dei tifosi e, in non pochi casi, anche degli addetti ai lavori.

Juventus, Mattioli gela i tifosi: “Scanavino mi ha detto che Chiellini ha altro a cui pensare”

Sono state piuttosto particolari, ad esempio, le dichiarazioni di Mario Mattioli, giornalista della ‘Rai’, che a ‘Radio Radio’, commentando le ultime vicende legate all’approdo di Tudor a Torino, ha spento gli entusiasmi di chi credeva che Chiellini avesse avuto un ruolo cardine nella scelta dell’allenatore e si preparasse dunque a entrare in maniera più incisiva nei destini dirigenziali del club.

“Scanavino mi ha confermato personalmente che Chiellini ha altre cose a cui pensare – ha spiegato Mattioli – Evidentemente, per loro non è così importante, dunque a quanto pare non ha avuto un ruolo nella scelta di Tudor. Sulla quale non mi esprimo più di tanto, posso solo dire che è uno juventino e che può spiegare ai giocatori cosa significa giocare con questa maglia, quindi per ora va bene. Mi aspettavo una tempistica diversa da parte della società, che però in questo periodo ci ha abituato a scelte poco coerenti”

Sul possibile allenatore di domani, Mattioli ha poi proseguito: “Juve-Gasperini? Potrebbe essere, si potrebbero mettere i bastoni tra le ruote alla Roma, parliamo di un altro allenatore che ha un identikit fortemente bianconero. Non è soltanto un’idea e un desiderio dell’allenatore stesso. Vedremo che cosa ne pensa esattamente la società, con tutto quello che questo significa, dato che la società in questo momento non si sa esattamente chi sia”.