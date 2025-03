Allarme Roma-Juve, UFFICIALE: lascia il ritiro della Nazionale

Guai in vista dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. A margine della pausa si registra un nuovo infortunio in Serie A: arriva il comunicato

L’Italia di Luciano Spalletti non è riuscita ad avere ragione della Germania nel doppio confronto di Nations League tra giovedì e domenica sera. Pirotecnica soprattutto la sfida di ritorno terminata con un clamoroso 3-3 dopo lo svantaggio di tre reti all’intervallo da parte degli azzurri.

C’è quindi tanta delusione intorno alla Nazionale che dovrà resettare e metabolizzare ancora una volta un altro passo falso. La tanto temuta sosta intanto va verso la sua fase conclusiva con gli ultimi impegni in giro per il mondo di questi giorni che anticiperanno il rientro dei nazionali verso i club.

Le società temono spesso di ritrovarsi con calciatori infortunati dopo la pausa, ed anche questa volta non sono mancati i casi. Lo sa bene la Roma che proprio questa mattina ha dovuto fare i conti con i problemi fisici occorsi a Salah-Eddine, di rientro malconcio dagli impegni con la selezione U21 olandese.

La stessa federazione in una nota ha annunciato: “Anass Salah-Eddine (AS Roma) non potrà giocare la partita tra gli U21 olandesi e quelli rumeni a causa di un infortunio. La partita è prevista per martedì alle 18:30 e si giocherà allo stadio Arcul de Triumf di Bucarest. Il suo sostituto sarà Lucas Jetten dell’Ajax”.

Roma, Salah-Eddine si ferma in nazionale: problema al piede

Salah-Eddine ha giocato finora 11 partite con la nazionale olandese under e ha esordito il 25 marzo 2023 in una gara contro la Norvegia vinta per 3-0. Non è stata però una grande esperienza quella del giovane olandese a cavallo di questa sosta.

La Roma si ritrova quindi ora con un calciatore ko a causa di un problema al piede che andrà valutato con i prossimi controlli a Roma di rientro.

Intanto i giallorossi sperano non sia nulla di grave visto che nelle prossime due partite ci saranno a stretto giro prima la trasferta di Lecce e poi soprattutto la gara interna contro la Juventus che avrà un peso specifico fondamentale in chiave europea.