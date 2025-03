Spalletti fa arrabbiare tutti: “E’ improponibile e un mistero. Scelta senza logica”

Ecco cosa è successo nel corso del primo tempo del match a Dortmund, tra la Germania e l’Italia: il punto della situazion

Un primo tempo da dimenticare quello dell’Italia. A Dortmund, la Germania è avanti tre a zero. Sono davvero tanti i calciatori così finiti nel mirino della critica.

A non convincere sono ovviamente anche le scelte di Luciano Spalletti, che fa arrabbiare proprio tutti, soprattutto per aver deciso di mandare in campo dal primo minuto Daniel Maldini.

Maldini Is the new Gnonto #GermaniaItalia

— ·ï¡÷¡ï· 𝕬𝖑𝖊𝖘𝖘𝖆𝖓𝖉𝖗𝖆 ·ï¡÷¡ï· (@Alessan77409452) March 23, 2025

Io devo capire come Daniel Maldini possa essere titolare della Nazionale. Spalletti continua con ste robe senza logica. Mah#GermaniaItalia — Edoardo (@Edozul91) March 23, 2025

Questa sopravvalutazione di Daniel Maldini è senza alcun senso. Titolare in nazionale facendo una stagione che definire mediocre è riduttivo — Luca Friggeri (@friggio1983) March 23, 2025

Daniel Maldini è improponibile — il pompiere di Maranello paura non ne ha (@mgpg07) March 23, 2025

Daniel #Maldini in nazionale é uno dei grandi misteri della storia. #GermaniaItalia — Fabio Mencocco (@FabioMencocco) March 23, 2025

Germania-Italia, disastro totale: Maldini fa discutere

Fin qui, il figlio di Paolo non è stato certo protagonista di una partita davvero complicata. Il giocatore è così stato ampiamente criticato su X da tanti tifosi.

Come detto, però, a far arrabbiare è soprattutto la decisione di Luciano Spalletti di puntare su un calciatore che non sta convincendo in campionato con la maglia dell’Atalanta.

In una serata disastrosa – come dimostra la disattenzione di tutta la squadra in occasione del terzo gol – è difficile prendersela con un solo calciatore. Stasera è davvero complicato salvare qualcuno.