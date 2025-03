Spalletti alza testa: “Meritavamo più fortuna. Ecco da dove ripartire”

Le dichiarazioni del Commissario tecnico degli azzurri al termine del match di Dortmund contro la Germania: ecco le sue parole

E’ successo davvero di tutto a Dortmund, nel match di ritorno dei quarti di finale di Nations League, tra la Germania e l’Italia.

Gli azzurri sotto 3 a 0 dopo i primi 45 minuti, riescono a pareggiare. Un pareggio amaro, che elimina Donarumma e compagni. Luciano Spalletti e i suoi uomini però salvano la faccia grazie ad un secondo tempo di ottima fattura: “Ripartiamo dalle valutazioni di quello che è successo – afferma subito a caldo il Commissario tecnico degli azzurri ai microfoni di Rai Sport -. Nel primo tempo siamo stati poco determinati nel dare la possibilità alla squadra di esprimersi a livello individuale e a livello di gruppo. Poi c’è stata la presa di coscienza che serviva e abbiamo visto l’Italia che volevamo”.

Germania-Italia, Spalletti: “Sappiamo cosa dire ai giocatori”

E’ inevitabile parlare del rigore, prima concesso e poi tolto da Marciniak, che avrebbe potuto portare l’Italia sul pari molto prima:

“Io da qui non riesco a vedere – risponde Spalletti -. Faccio fatica ad allacciarmi a queste polemiche. Nel forcing finale forse, però, meritavamo più fortuna“. ha proseguito il Ct, che poi ha risposto sul gol subito da corner: “Noi sappiamo che battono così velocemente. Prender gol in questa maniera ci aiuterà a capire che determinate cose non vanno fatte”.

Si chiude tornando sul primo tempo complicato: “Sapevamo che sarebbe stato così a prescindere da chi si sceglieva di mandare in campo. Eravamo in balia delle loro azioni, poi abbiamo fatto una partita importante. Sappiamo cosa dire alla squadra, state tranquilli (si rivolge alla giornalista, ndr.), faremo i discorsi corretti ai giocatori”.