Rigore cancellato: Marciniak nel caos, ecco cosa è successo

Fa discutere quando successo nel corso del secondo tempi di Germania-Italia. L’episodio che fa arrabbiare tutti

Szymon Marciniak fa arrabbiare ancora gli italiani. L’arbitro, uno dei migliori al mondo, è stato protagonista della sfida del Signal Iduna Park di Dortmund tra la squadra azzurra e la Germania.

L’episodio, finito sotto la lente di ingrandimento, è chiaramente quello relativo all’intervento di Schlotterbeck ai danni di Di Lorenzo. Al 74esimo il fischietto polacco non ha avuto alcun dubbio a valutare come fallosa la scivolata del difensore tedesco sull’esterno del Napoli.

L’Italia era così pronta a presentarsi dal dischetto per realizzare il gol del tre a tre. Marciniak, però, richiamato al VAR, ha deciso di tornare sui propri passi, togliendo il rigore. Ma l’episodio è destinato a far discutere non poco. Le immagini, infatti, mostrano come il centrale della Germania, Schlotterbeck, tocchi Di Lorenzo durante la scivolata.

Sono state così tante le critiche, con Marciniak finito nel mirino anche dei tifosi sui social:

What a robbery from Germany and Marciniak: took away the penalty for 3-3 at Var in spite of knock with knee from Germany defender on Italy player#GermanyItaly

