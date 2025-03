Primo tempo da incubo e dimissioni: “Spalletti alla Juve”

Il primo tempo disastroso dell’Italia contro la Germania ha fatto infuriare proprio tutti. Ecco successo in serata: il Commissario tecnico nel mirino

Un primo tempo così era davvero difficile immaginare. L’Italia di Luciano Spalletti è stata letteralmente presa a pallate dalla Germania a Dortmund, nel match di ritorno dei quarti di finale Nations League.

Dopo 45 minuti davvero disastrosi, con i tedeschi avanti per tre a zero, i tifosi azzurri si sono scatenati, prendendosela con chiunque. Ma, si sa, quando va tutto male, il primo colpevole non può non essere che il mister. Luciano Spalletti è così finito nel mirino della critica.

I commenti su contro il tecnico sono davvero tantissimi. In molti ne chiedono addirittura l’esonero. C’è così chi lo manderebbe subito alla Juve come @pomodiritto che scrive: “Mandare via Spalletti prima di domani sarebbe solo giusto. Lui vuole la Juve…”

C’è poi chi suggerisce già il sostituto:

Ma i commenti sono davvero tantissimi e tutti concordano sulla separazione tra il mister e la Nazionale. Poi ci sono i tifosi bianconeri che temono un suo arrivo…

Giuntoliiii, aspettavi qualche ora e c’era libero Spalletti! #GermaniaItalia — andy66 (@andreandrea66) March 23, 2025

Non è che ci ritroviamo Spalletti in panchina in estate? #GermaniaItalia — Linda ⚪️⚫️ (@LindaLeva) March 23, 2025

Che imbarazzo: al posto di Spalletti darei le dimissioni fra il primo e il secondo tempo #GermaniaItalia — il Gatto Pardo (@ilGatt0Pardo) March 23, 2025

…Spalletti è il peggior allenatore della nazionale in tutta la storia — Dog (@Dog219455116299) March 23, 2025

Tante critiche, dunque, davvero inevitabili dopo 45 minuti più che difficili. Nella ripresa, però, l’Italia ha trovato subito il gol del 3 a 1 con Moise Kean. E’ stato poi lo stesso attaccante della Fiorentina a trovare il raddoppio azzurro.