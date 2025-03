Operazione e stagione finita, tegola UFFICIALE

Brutte notizie per il capitano che non tornerà in campo prima della prossima annata calcistica: dovrà finire sotto i ferri

La tegola è di quelle pesantissima: il capitano ha annunciato che dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico e non potrà tornare in campo prima dell’inizio della prossima stagione.

Matteo Pessina ha annunciato che la sua stagione è finita. Fermo da novembre a causa di una lesione parziale del tendine prossimale del bicipite femorale, proprio ora che stava per tornare in campo è arrivata la mazzata. In accordo con il club ha deciso di fermarsi e operarsi per risolvere definitivamente il problema fisico.

L’annuncio lo ha dato lo stesso capitano del Monza con il lungo post su Instagram: “Il desiderio di rientrare ha fatto i conti, negli ultimi giorni, con la realtà e la razionalità: nei prossimi giorni subirò un’operazione chirurgica che concluderà qui la mia stagione – ha scritto il centrocampista -. È stata una decisione difficile ma necessaria, presa in accordo con il club e lo staff medico”.

Uno stop che lo costringerà a guardare da spettatore le ultime partite di campionato che potrebbero segnare la retrocessione del Monza. Anche questo ha influito sull’umore del giocatore che si è ritrovato fuori gioco proprio quando la squadra avrebbe avuto bisogno del suo aiuto.

Monza, stagione finita per Pessina: l’annuncio

Nel post che Pessina ha pubblicato su Instagram si legge anche: “Andare quotidianamente al campo e giocare su due fronti non è stato facile: la sfida contro un avversario complicato come l’infortunio che ho subito e dare la massima vicinanza ai miei compagni e allo staff. Rientravo a casa arrabbiato, frustrato per non poter scendere in campo accanto ai miei compagni”.

Pessina parte anche della classifica del Monza: “La sfida sembra impossibile, ma il valore umano di noi monzesi lo si conosce: non ci arrendiamo e non lo faremo fino all’ultimo secondo a disposizione”. Il calciatore ha poi voluto dare un messaggio “a tutti coloro che vivono momenti bui, sappiate che non siete soli. A tutti i tifosi del Monza, ai miei compagni, a ogni persona che lavora per il club della mia città e ai miei cari, dico grazie. Mi state dando tanto”.