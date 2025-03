Marotta accontenta Inzaghi: super scambio con il Napoli

Inter che mette nel mirino un giocatore degli azzurri, assai gradito all’allenatore: ecco la pedina per un affare che può accontentare tutti

Prima della pausa per le nazionali, l’inerzia della corsa scudetto ha preso la strada dell’Inter, che è riuscita a piazzare il primo mini-allungo della sua stagione, portandosi a +3 sul Napoli e a +6 sull’Atalanta. Ma il duello con i partenopei è ancora tutto da scrivere. E’ vero che la squadra di Conte, negli ultimi tempi, ha mostrato un rendimento claudicante, ma con nove giornate di campionato davanti tutto può ancora succedere.

Inevitabile, comunque, considerare in questo momento i campioni d’Italia come i logici favoriti per il titolo. La difficoltà, per i nerazzurri, sarà gestire un calendario fittissimo di impegni, in un mese di aprile che vedrà scendere in campo la squadra di Inzaghi una volta ogni tre giorni tra il campionato, le semifinali di Coppa Italia con il Milan e i quarti di finale di Champions League con il Bayern Monaco.

Non si può far altro che attendere, per scoprire come andrà a finire, ma nel frattempo le strade dell’Inter e del Napoli possono intrecciarsi ulteriormente anche sul mercato. Con l’eventualità di un super scambio che può prendere corpo e che potrebbe regalare a Inzaghi, dalle fila della squadra di Conte, un giocatore a lungo inseguito.

Inter, la carta Frattesi per arrivare a Raspadori: i dettagli

Non è un mistero che nella composizione ideale della sua rosa il tecnico campione d’Italia vorrebbe una seconda punta brava nello scambiare il pallone, nel concludere, rapida e con un buon dribbling. Identikit che risponde a quello di Giacomo Raspadori, per il quale potrebbe partire l’assalto.

Negli ultimi tempi, l’attaccante ha ritrovato maggiore centralità nel Napoli, beneficiando del passaggio al 3-5-2 e venendo schierato in appoggio a Lukaku, trovando diverse volte la rete. Ma l’Inter ci pensa seriamente, come ha già fatto in passato e l’interessamento del Napoli per Davide Frattesi può dare vita ad uno scambio alla pari tra i due giocatori, come già emerso nel corso di ‘Inter Zone’. Le voci di mercato sul centrocampista del resto sono sempre numerose, il giocatore farebbe assai comodo a Conte come incursore e le loro valutazioni in termini di cartellino sono assimilabili.