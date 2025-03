Kean e Raspadori riacciuffano la Germania, ma l’Italia è eliminata

Ecco cosa è successo a Dortmund stasera per la partita di ritorno di Nations League tra i tedeschi e gli azzurri

Partita rocambolesca a Dortmund tra la Germania e l’Italia. I tedeschi hanno letteralmente dominato il primo tempo, chiudendolo in vantaggio con il netto risultato di 3 a 0, ma non è bastato per portare a casa la vittoria.

Nella ripresa, infatti, scende in campo un’altra Italia. Un’Italia che trova subito il gol con cui accorcia le distanze con Moise Kean. Venti minuti dopo è ancora l’attaccante della Fiorentina a riaccendere definitivamente le speranze degli azzurri, con la rete del 2 a 3.

Donnarumma e compagni, così, iniziano a crederci per davvero e lo fanno ancora di più quando Marciniak indica il dischetto, che porterebbe la Nazionale sul 3 a 3 in caso di trasformazione. L’arbitro polacco, però, andando a rivedere le immagini al Var, del presunto fallo ai danni di Politano, torna sui propri passi.

Sfumata l’occasione per il gol del pareggio, l’Italia continua a provarci fino alla fine e così al 93esimo è ancora Marciniak protagonista. L’arbitro, chiamato nuovamente a rivedere le immagini, stavolta assegna il penalty, che Raspadori realizza per il 3 a 3 definitivo.

Germania-Italia 3-3: 30’ Kimmich, 36’ Musiala, 45’ Kleindienst; 49’ e 69’ Kean, 94′ Raspadori (su rigore)