Juventus, senza Champions via i big: cessioni da oltre 250 milioni

Juve in crisi di risultati e che rischia di mancare l’obiettivo quarto posto: le possibili partenze eccellenti in estate

Tutti in discussione alla Juventus. Thiago Motta è ormai ad un passo dall’esonero, ma a rischiare da qui al termine del campionato sono anche diversi elementi della rosa bianconera.

Senza contare che la proprietà a bocce ferme farà anche delle valutazioni sull’operato della dirigenze e nello specifico del Dt Giuntoli. Attivata l’unità di crisi alla Continassa, con la Juve che nelle ultime nove giornate deve risalire la china e cercare di portare a casa il pass per la prossima Champions League. L’accesso tra le prime quattro diventa di vitale importanza per pianificare successivamente la nuova stagione e ovviamente avere anche maggiori certezze sul futuro allenatore in panchina. La qualificazione in Champions era l’obiettivo minimo della Juventus ai nastri di partenza la scorsa estate, con la ‘Vecchia Signora’ scivolata alla sosta al quinto posto dopo la doppia debacle in campionato.

Juventus, da Yildiz a Nico Gonzalez: tutti i sacrificati senza il quarto posto

La massima competizione europea garantirebbe introiti fondamentali per il progetto sportivo e le finanze, senza il quarto posto invece ci sarebbe una perdita vicina ai 100 milioni di euro. Tale scenario costringerebbe perciò la Juve a fare delle riflessioni importanti in uscita e a sacrificare diversi big dell’attuale rosa di Thiago Motta.

Tra questi spiccherebbe Kenan Yildiz, fiore all’occhiello del nuovo corso bianconero e fino a poco tempo fa blindatissimo alla Continassa. Senza Champions, però, anche il gioiello turco sarebbe a rischio e permetterebbe alla società di incassare circa 70 milioni di euro. Altri 50 milioni potrebbero arrivare da Cambiaso, già nella finestra invernale vicino all’addio e al trasferimento al Manchester City. Guardiola non mollerà la presa ed è pronto a un nuovo assalto a giugno per il jolly della Nazionale. A rischio, inoltre, ci sono anche due pezzi pregiati dell’ultimo mercato estivo come Nico Gonzalez e soprattutto Douglas Luiz, costati rispettivamente 33 e 51 milioni.

Occhio anche agli scenari per un altro giovane della cantera juventina come Mbangula, esploso nella stagione in corso e che ha raggiunto una valutazione intorno ai 20 milioni di euro. A questi da aggiungere, infine, anche la partenza scontata di Dusan Vlahovic, separato in casa e che porterebbe in cassa 25-30 milioni.