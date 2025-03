Espulsione e dimissioni immediate: succede di tutto durante il match

Il numero uno del club interviene per mettere fuori rosa un calciatore, il verdetto viene annunciato tramite social: scoppia la polemica

Weekend calcistico ricco di spunti nonostante la sosta per le nazionali, con tante situazioni che infiammano il panorama nel campionato italiano. Juventus con l’esonero di Thiago Motta in vista e l’arrivo di Tudor a breve, ma si stanno prendendo decisioni di un certo rilievo non soltanto a Torino. Altra piazza importante nella bufera, con un calciatore fuori rosa e non soltanto.

Stagione particolarmente burrascosa quella che sta vivendo il Trapani, nel girone C di Serie C. I siciliani sono incappati nella quinta sconfitta consecutiva, perdendo il match contro la Cavese. Gara in salita fin dai primi minuti, con l’espulsione dopo 11 minuti di Liotti per un fallo di reazione su un avversario. Il Trapani era riuscito comunque ad andare in vantaggio con Carraro, a inizio secondo tempo, prima di subire la rimonta dei campani, vittoriosi per 2-1 nel finale di gara, nonostante sul punteggio di 1-1 fosse stata ristabilita la parità numerica per il cartellino rosso al capitano di casa, Piana.

L’esito della sfida ha mandato su tutte le furie il presidente del Trapani Valerio Antonini, che su ‘X’, a fine gara, ha annunciato che Liotti sarà messo fuori rosa. “E’ una scelta inevitabile, per lui ci sarà anche una multa durissima – ha spiegato – E’ scandaloso farsi espellere in questa maniera, una vergogna assoluta. In una partita così importante, è una gravissima mancanza di rispetto verso società e compagni di squadra”.

Antonini, poi, ne ha avuto anche per l’allenatore Torrente, subentrato a Capuano, ma che come detto ha inanellato risultati negativi in serie. “Un allenatore che somma tutte queste sconfitte dovrebbe avere il coraggio di ammettere il fallimento e andarsene – ha tuonato in un successivo post sempre sul suo profilo ‘X’ – Non può essere sempre la società a fare la parte del cattivo, a noi non ci tutela nessuno. Fai la scelta giusta per tutti”.